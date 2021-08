César Bono estuvo a punto de morir; le queda poco tiempo de vida, revela

El actor y comediante César Bono, quien tuvo un repunte en su carrera tras aparecer en el programa Vecinos, confesó recientemente que ha tenido serios problemas de salud, los cuales no le permiten pensar a futuro y reconoció que no tiene mucho tiempo de vida.

En entrevista para TVyNovelas, el actor de 69 años reveló que estuvo cerca de morir antes de que se extendiera la pandemia de coronavirus. César Bono aseguró no estar enfermo, pero los infartos le han dejado secuelas graves con las que ha lidiado en los últimos años.

“ Me iba a morir antes del coronavirus, pero no me morí; quedé con secuelas de movimiento, que es lo que me preocupa, pero no me duele nada ni estoy enfermo. Las secuelas son los infartos que tuve, pero aquí sigo”, reveló el comediante a TVyNovelas.

El actor que da vida a Frankie Rivers en Vecinos señaló que la contingencia lo obligó a interrumpir las terapias para su rehabilitación. Bono también espera que al regresar al trabajo pueda hacerlo sin problemas, ya que antes del confinamiento alternaba el teatro y la televisión.

César Bono admite que a sus casi 70 años es muy complicado pensar a futuro , pero prefiere disfrutar el tiempo de vida que le queda. El comediante espera volver a la brevedad a los foros de Televisa para continuar con las grabaciones de la última temporada de Vecinos.