César Bono ingresa de emergencia al hospital

César Bono realizó actividades de promoción durante la mañana, pero después de estos compromisos se habría comenzado a sentir mal.

El actor César Bono, estrella del cine de ficheras, ingresó de emergencia este viernes al hospital.

El histrión, de 69 años de edad, acudió como invitado esta mañana a varios programas de Televisa, para promocionar su obra de teatro ‘Defendiendo al cavernícola’ y también su esperado regreso a la serie ‘Vecinos’, el próximo domingo.

Sin embargo, reportes de varios medios, señalan que al término de estas actividades, el actor manifestó algunas dolencias y de inmediato fue trasladado a un hospital.

¿Qué pasará con 'Defendiendo al cavernícola'?

En redes sociales se afirma que debido a esta situación, la función de 'Defendiendo al cavernícola' que se realizaría este 14 de febrero, a las 20:30 horas en el Centro Cultural San Ángel, había sido cancelada.

Otra versión afirma que Ricardo Fastlicht sustituirá esta noche a Bono en la obra que protagoniza desde hace casi 12 años.

En las redes sociales de la puesta en escena no se ha desmentido o cinfirmado alguna de estas versiones.

¿Cuál es el estado de salud de César Bono?

En noviembre pasado, Bono reveló que en 2018 se enfrentó a serios problemas de salud, pues sufrió varios infartos.

“Me iba a morir el año pasado, tuve como ocho infartos, uno en el corazón y los otros en el cerebro”. César Bono.

Afortunadamente logró salir con vida de esos problemas, pero las secuelas afectaron su movilidad.

“No hay dolores, ni malestar, es nada más que no me puedo mover como antes..., estoy agradecido de todo el tiempo que me moví bien”.

Pese a ello, a finales de 2019 retomó sus actividades en el teatro, pues consideró que trabajar era lo más sano para su cuerpo y su mente.

Hasta el momento se ignoran las causas que lo llevaron al hospital este viernes y tampoco se saben detalles de su estado de salud.

Regresará a la séptima temporada de 'Vecinos'

Tras una temporada de ausencia, César Bono hará su regreso triunfal al programa cómico ‘Vecinos’ el próximo domingo 16 de febrero, en su papel de ‘Frankie Rivers’, quien ya arregló las diferencias con su familia, según se anuncia en los promocionales.