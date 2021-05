Exesposa de César Bono asegura que sería incapaz de hacerle daño

Patricia Castro, exesposa de César Bono, reveló que nunca hubo violencia y su matrimonio llegó a su fin porque ya no hay amor.

César Bono reveló que tras 33 años de casado se había separado de Patricia Castro. El actor confesó que si hubo violencia durante su matrimonio.

Aunque después recapacitó, su exesposa se defendió y aseguró que ella es incapaz de hacerle daño, pero ya no había amor en su relación.

Exesposa de César Bono se defiende acusaciones de violencia

La exesposa de César Bono concedió una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ donde se defendió.

Esto luego de que el actor reveló que en su matrimonio existió violencia verbal y por eso se habían separado.

En el video Patricia Castro reveló que aunque el famoso se retractó, el daño ya estaba hecho y que no había vuelta atrás.

“Estaba muy preocupada, porque de hecho sí se hizo un daño, y el daño está hecho. César comentó que había habido violencia y también comentó que él no habla de nosotros, de la situación, y que a nadie le interesa lo que diga o haga Patricia Castro” Patricia Castro

Castro manifestó que ella tomó la decisión de dejar a un lado su carrera profesional por el cuidado de sus hijos, algo de lo que no se arrepiente.

“En efecto, yo llevo muchos años de llevar una vida privada, y me dediqué completamente al hogar, me dediqué a mis hijos que son lo que más amo en la vida” Patricia Castro

La ex de César Bono señaló que sus hijos la animaron para salir a defenderse tras las acusaciones por violencia.

“Fueron mis hijos los primeros en decirme ‘¡por favor haz un comunicado desmintiendo lo que dijo mi papá!’, no sabemos, no entendemos ¿por qué en un principio César dijo eso?, no sé, lo que sí, y retomo la frase que dije hace rato que el daño estaba hecho” Patricia Castro

Patricia Castro reveló que nunca trató mal a César Bono y que siempre lo apoyo.

“Yo sería incapaz de hacerle daño, no a César, sobre todo en si situación, entonces, sí alguien lo ha cuidado, si alguien lo ha amado, si alguien lo llevó a sus terapias y todas esas cosas, esa era yo, entonces no entiendo qué lo llevó a comentar eso” Patricia Castro

Exesposa de César Bono asegura que su matrimonio se terminó porque ya no hay amor

Sobre porque terminó su matrimonio, Patricia Castro confesó que ya no había amor pero que su separación se dio en buenos términos.

“Nos llevamos bien, lo que pasa es que la convivencia y el desamor ya no pueden jugar un buen papel en un matrimonio, ya había desamor. Ya no lo amo” Patricia Castro

Patricia Castro destacó que ella no puede interferir en las declaraciones de César Bono.

“César puede decir lo que quiera, yo no se lo voy a impedir, no puedo impedírselo, ya vive en otro lado, pero cómo le impido a los demás personajes que están en un programa como el de ustedes, que se quedan diciendo: ‘Ay, pobrecito, ay que mala la señora’. A mí ni me conocen (…) o sea, cómo pueden decir si me atreví a maltratar a mi esposo o no” Patricia Castro

Por último señaló que siempre va a tener una relación con César Bono y se encuentra agradecida por la familia que formaron.