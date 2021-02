Para Cepillín el gran error de Pepillo Origel fue compartirlo en sus redes sociales porque de otra manera nade se había enterado.

Hace unos días Cepillín festejó su cumpleaños número 75 años en compañía de su familia. Aunque ha sido un año muy complicado el famoso se mostró feliz por tener buena salud.

En entrevista para ‘Sale el Sol’, el artista se dijo listo para recibir la vacuna contra el Covid-19 y llamó tonto a Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, por haber presumido en redes sociales que se vacunó.

Cepillín preparado para vacunarse contra el Covid-19

En el video, Cepillín detalló que no le importa que vacuna va ha recibir ya que lo más importante es que todas las personas la tengan.

“A mí la que me pongan, hasta la del perro. El día de mañana van a vender la vacuna hasta en las farmacias (…) Temo más contagiarme por ser de la tercera edad” Cepillín

El payasito de la tele destacó que por eso se ha cuidado y ha seguido todas las medidas recomendadas por las autoridades de salud.

Sobre la polémica que se generó luego de que Pepillo Origel compartió que se vacunó contra el Covid-19 en Estados Unidos, Cepillín destacó que su error fue compartirlo en las redes sociales ya que si no lo hubiera hecho las personas no se habían enterado.

“Eso es lo que pasa por tonto de haberlo puesto en las redes, si no lo hubiera puesto en las redes Pepillo ni quien se entere. Son 250 millones de gringos lo presumió el menso pues no lo hubiera hecho” Cepillín

Sobre si él estaría dispuesto a viajar a los Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19, el payasito de la tele puntualizó que no va a gastar ya que ya pronto le toca aquí en México.

“A mi en quince días me la van a poner en México, a que fregados tengo que ir a gastar. Ya estoy registrado junto con mi esposa. Si dijeras aquí no va a haber, pues vas hasta China, pero si acá va haber que fregados tengo que ir a Estados Unidos a gastar, mejor me espero” Cepillín

Cepillín puntualizó que su economía si se ha visto afectada por el Covid-19, ya que casi se acaban los ahorros que tenían.