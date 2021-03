Cepillín tiene cáncer; lo intuban

El hijo de Cepillín reveló que los médicos descubrieron que su padre tiene cáncer cuando lo operaron de la columna, hace unos días

La salud de Ricardo González, ‘Cepillín’, de 75 años, se complicó la tarde del domingo, poco después de haber ingresado a terapia intensiva, tras presentar insuficiencia cardiaca y neumonía.

Su hijo, Ricardo González Jr. informó que para evitar daños a otros órganos de su cuerpo, los médicos pidieron a la familia autorización para intubarlo.

Cepillín tiene linfoma

Asimismo, el hijo de ‘Cepillín’ reveló que tras la operación de columna que le practicaron hace unos días, los médicos descubrieron que tiene cáncer, noticia que se reservaron porque el comediante quería ser quien informara de su condición.

En entrevista con 'Venga la Alegría', Ricardo González Jr. reveló que los médicos le detectaron linfoma a Cepillín, un tipo de cáncer que afecta a los linfocitos, células que forman parte del sistema inmune.

“Cuando el hospital hace la operación ve un tejido con cáncer; o sea tiene linfoma. Entonces eso le bajo el sistema inmunológico a mi papá y por esa razón lo tuvieron que meter a terapia intensiva” Ricardo González Jr., hijo de Cepillín

En ese entonces, comentó Ricardo González Jr., se decidió que Cepillín iniciar su tratamiento contra el cáncer tres semanas después del próximo 9 de marzo, día en que lo darían de alta, pero esto deberá retrasarse ante el agravamiento de su condición.

¿Por qué Cepillín fue intubado?

La noche del domingo 7 de marzo, Ricardo González Jr. explicó en entrevista con Telediario los motivos por los que su padre fue intubado:

"Me mandaron llamar (los médicos) para autorizar que van a intubar a mi papá, ya es un hecho; es para ayudarlo a que mejore toda su oxigenación y no decaiga ningún órgano de mi papá” Ricardo González Jr., hijo de Cepillín

El hijo de Cepillín dijo que antes del procedimiento, los médicos le permitieron ver a su padre unos minutos, pero no pudieron hablar porque el comediante se encontraba sedado y él prefirió no darle motivos para preocuparse.