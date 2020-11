El payasito de la tele negó que la muerte de Magda Rodríguez hubiese ocurrido por supuestas envidias

A tres semanas de la muerte de Magda Rodríguez, una revista de espectáculos reveló que alguien le habría hecho brujería a la productora y por eso había fallecido de manera repentina.

Tras la publicación de la nota surgieron varios rumores sobre los celos que generaba. Cepillín fue cuestionado sobre este asunto y reveló que es mentira ya que su partida no tiene nada que ver con supuestas envidias.

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes, el payasito de la tele reaccionó sobre el rumor de que Magda Rodríguez había sido victima de brujería ya que su éxito era causante de muchos celos.

Durante su entrevista, Cepillín señaló que no tenía idea de esta situación, pero en su encuentro con varios medios el famoso puntualizó que sólo tiene agradecimiento por la productora, ya que ella le ayudo a retomar su carrera.

“No, ni idea, pero lo único que tengo es agradecimiento a Magda, porque, lo dije la vez pasada, ella me resucitó, me dio chanza cuando estaba en TV Azteca, Reina por un día, en los programas que ella tenía, luego me invitó para ir a Miami, luego acá en Televisa igual" Cepillín

Sobre la publicación en la que se detalla que Magda Rodríguez falleció por brujería, el payasito de la tele detalló que él no cree en ese tipo de cosas y aseguró que no pueden terminar con la vida de alguien.

“En el caso de Magdita, Dios la tiene en el cielo y nadie muere por brujería, yo no creó en eso" Cepillín

De acuerdo con la revista de espectáculos, el círculo más cercano de la productora sigue sin poder asimilar su repentina muerte por lo que estarían pensando que alguien realizó un trabajo de brujería ya que no presentaba ningún malestar.