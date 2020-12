Cepillín se refirió a la actriz como una vieja loca, debido a que esta cree en teorías conspiraciones relacionadas con la vacuna del Covid-19

Durante una entrevista para el programa Sale el sol, Cepillín llamó vieja loca Paty Navidad debido a que la actriz se pronunció en contra de la vacuna de Covid-19; y es que la famosa ha publicado videos en sus redes sociales mencionando que la vacuna cuenta con " nanotecnología para modificar nuestro ADN".

Por esto, Ricardo González Gutiérrez, quien durante cuarenta años ha interpretado a Cepillín, explotó contra Navidad y la calificó como una mujer trastornada cuando le preguntaron sobre el tema.

"No sé quién es Paty Navidad, una vieja loca, perdón lo de loca porque al rato lo toman a mal, una mujer trastornada, también lo van a tomar a mal.” corrigió el actor para evitar la ofensa a la actriz.

“Una mujer que no sabe lo que dice porque oye están en contra del mundo, de que existe el Covid-19 y ella dice que no existe y que van a meter los chips, si con el puro celular ya estás bien localizado” Cepillín

Finalmente el actor se despidió con las palabras: “Paty Navidad te mando un beso, chula",

Cepillín sí se vacunará contra el Covid-19

Asimismo Cepillín destacó que él no morirá a consecuencia del coronavirus, pues él sí se vacunará contra el virus:

"De gripa no me voy a morir, de Covid no me voy a morir, lo más seguro es que me vaya a morir de un infarto pero no va a ser pronto". Cepillín