Luego de que Andrea Escalona dio positivo a Covid-19, la modelo ha recibido propuestas para interpretar a Doña Inés.

Con la apertura de los teatros con las medidas de seguridad necesarias, Alejandro Gou retomó su obra el ‘Cuarentenorio Cómico’, que tenía como protagonista a Aylín Mujica .

Luego de que la actriz abandonó el proyecto el productor recurrió a Andrea Escalona, pero tras la muerte de su mamá y su positivo a Covid-19, se quedó sin actriz que interprete a Doña Inés. Sin embargo, Celia Lora podría integrarse a la obra de teatro.

En entrevista para Ventaneando, la modelo confesó que ya tuvo una oferta para participar en el ‘Cuarentenorio Cómico’. De acuerdo con la famosa ella no tendría ningún problema en trabajar en esta obra a lado de Daniel Bisogno .

Aunque en un principio se mostró un poco renuente al confirmar la información, después Celia Lora aceptó que si la habían buscado para integrarse a la obra de teatro.

“Estaría muy padre trabajar juntos y a ver qué pasa. Yo ya dije que sí, a ver qué dice Dios. Estaría padre" Celia Lora

Durante su entrevista, la modelo habló sobre su personalidad y detalló que su educación ayudó a tener esa forma de ser y detalló que sobretodo su abuelita nunca le impusieron nada, por lo que se fue formando de esa manera.

“Yo creo que siempre fui igual. Creo que tiene mucho que ver la manera cómo me educaron mis papás, mi abuela. Nunca me dijeron: 'Tú vas a estudiar esto'. Me dejaron ser y creo que de ahí tiene que ver mucho mi personalidad" Celia Lora

En el video Celia Lora confesó que ella en algún momento pensó en seguir los pasos de Alex Lora y dedicarse a la música. Sin embargo, descubrió que se necesita una gran dedicación ya que su papá no tiene tiempo para otra cosa.

“Llegó un momento en el que dije que no porque realmente la vida de mi papá es eso, no tiene vacaciones o algo así” Celia Lora

A pesar de las críticas que ha recibido, la modelo puntualizó que se encuentra muy feliz con lo que ha logrado e incluso señaló que se ha sorprendido con las muestras de cariño de sus fans en otros países.