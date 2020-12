En entrevista con Yordi Rosado, Celia Lora recordó su paso por la cárcel y aseguró que en realidad la utilizaron para desviar la atención.

En 2010 Celia Lora causo gran polémica al ser acusada de homicidio imprudencial y pasar cinco meses en la cárcel. Sin embargo, la famosa reveló que fue utilizada por las autoridades para olvidar el caso Paulette.

En entrevista con Yordi Rosado, la hija de Alex Lora recordó el accidente automovilístico en la que estuvo involucrada y que causo la muerte de un hombre.

¿Qué pasó con Celia Lora con el accidente automovilístico?

Para aclarar la polémica generada, Celia Lora habló en el video sobre lo que paso en ese momento y señaló que fue utilizada por la fama que tenía sus papás.

"Yo venía en mi coche a las 5 de la mañana. Le pegué a una camioneta en Periférico, enfrente de Televisa San Ángel (…) yo no sabía que estaba estacionada, entonces cuando yo le pegué a la pick up, ella le pegó a un teléfono público, resulta que ellos estaban limpiando" Celia Lora

De acuerdo con la famosa, llegaron las autoridades y los medios de comunicación y todo el problema se convirtió más grande porque empezaron a pedirle dinero a lo que ella se negó.

"El caso es que siempre... mi cara... la pinch* vecina dijo que su papá era Alex Lora, entonces los policías me empezaron a pedir dinero y yo les dije que no" Celia Lora

Celia Lora confesó que en ningún momento quiso involucrar a sus papás ya que ella sabía como habían pasado las cosas y estaba segura de que todo se iba a solucionar a su favor.

"Me llevaron a la delegación, estuve toda la madrugada. Uno de los judiciales me dice que me habla mi mamá, pero yo no le había dicho a nadie, porque yo estaba muy cerrada en ‘yo no tuve la culpa, yo lo voy a solucionar’" Celia Lora

La hija de Alex Lora puntualizó que en realidad su caso fue utilizado para desviar la atención con lo que había pasado con el caso Paulette.

"La cosa es que yo vi que llegó mucha prensa porque, a ver si es cierto que esto no lo vetan, acababa de ser lo de Paulette, y siempre necesitas algo para desviar la atención de una cosa así, ¿no?, y en ese momento, fui yo" Celia Lora

En su conversación la famosa destacó que todo era dinero, ya que los familiares era lo punico que buscaban.

“De repente llegaron los judiciales, empezó a ser una subasta rarísima, de si les das dos mdp se van y yo, osea, ¿les vale si fui yo? No entendí por qué nunca vi a nadie llorar, todo era dinero. Los familiares de la víctima querían 2mdp” Celia Lora

Durante su entrevista, Celia Lora puntualizó que nunca tuvo miedo de estar en la cárcel ya que se hizo amiga de muchas personas.

La famosa destacó que fue algo que le tocó vivir y que gracias a ese episodio ha podido ser la persona que es hoy en día.