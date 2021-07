Irán Castillo fue quien terminó a José Ron

A cuatro meses de haber confirmado su ruptura con Irán Castillo, José Ron revela que fue ella quien lo terminó. *Auch.

En una entrevista con Javier Poza, el protagonista de Muchacha Italiana Viena a Casarse, telenovela en la que comparte protagónico con Livia Brito y que llegará a su fin el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde por el Canal de las Estrellas, reveló que fue Iran quien decidió terminar el noviazgo que tanto presumieron en redes sociales.

Cuando se le preguntó si mantenia una relación con su compañera de telenovela, Ron dijo: "Livia y yo somos amigos. Nos conocimos en un momento importante para los dos donde nos hemos acompañado y bueno la gente sabe que yo estuve enamorado, pero también piensan que yo dejé a Irán por Livia, o por otra persona, pero pues no es así, yo estaba muy entusiasmado, estaba con todo mi corazón, a mí me cortaron, a mí me terminaron".

No obstante, no quiso decir la razón: "en mí no quedó, no hubo nada de cuernos, no hubo nada; simplemente así es la vida hay que tomarlo como experiencia, como crecimiento". Incluso agradeció haberla conocido porque compartió su vida, "su familia, su hija, su ser"...

Con información de Espectáculos Televisa