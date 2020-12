Carmen Aub cumple 7 semanas sin implantes de seno.

Carmen Aub, quien actualmente tiene 30 años de edad, tomó la decisión hace unas semanas de quitarse los implantes de seno que tenía desde hace diez años.

La actriz compartió un video en sus historias de Instagram, donde se le ve muy feliz luciendo un gran escote; así registró la primera vez que salió a la calle "sin bra, sin taparme, sin trucos", asegura.

La actriz asistió de esta forma a un evento recientemente luciendo un pronunciado escote negro sin implantes y sin brasier, algo que en un principio la tenía muy nerviosa, pero al mismo tiempo feliz porque se siente liberada .

Aunque en un principio confesó que fue complicado dar ese paso, Carmen Aub reveló a través de sus historias de Instagram que ya está preparada para salir al mundo y mostrar su nueva versión.

Finalmente, la interprete de ‘Rutila’ en la serie ‘El Señor de los Cielos’, dijo sentirse lista para comerse al mundo, por lo que espera conseguir nuevos proyectos con su talento y no por su físico.

Así mismo se dijo confiada en que no se le cierren las puertas por no cumplir con los estándares de belleza tradicionales. Eso sí, los halagos por parte de sus fans no se hicieron esperar, destacando que se ve muy guapa y que no le encuentran ninguna diferencia:

“Bendiciones Car”; “Tu estás hermosa como quieras, la salud primero cariño, Dios te bendiga y tienes un gran talento”; “Tienes juventud, belleza y talento, así que a seguir adelante”; “Tu eres muy talentosa, así te ves hermosa y vas a seguir triunfando, ya lo verás”, fueron solo algunos de los comentarios en redes sociales.

Recordemos que la actriz mexicana Carmen Aub dijo que se quitará los implantes de sus senos principalmente por su salud, tras tener síntomas asociados a la enfermedad por implantes mamarios.