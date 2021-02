Carmen Armendáriz explota contra haters de Fátima Molina

Tras la polémica con Fátima Molina por protagonizar ‘Te acuerdas de mi’, Carmen Armendáriz salió en su defensa.

Tras las críticas que recibió Fátima Molina por su aspecto, Carmen Armendáriz salió en defensa de la protagonista de ‘Te acuerdas de mi’ y arremetió contra los haters.

En entrevista la productora habló de la polémica en torno a su novela y cuestionó a los televidentes que siempre piden actores nuevos y cuando los tienen se quejan.

Carmen Armendáriz explota por críticas a ‘Te acuerdas de mi’

En conversación con Javier Poza, Carmen Armendáriz habló sobre la polémica generada respecto a la apariencia de Fátima Molina.

Sobre las críticas a ‘Te acuerdas de mi’, la productora arremetió contra los haters pues aseguró que siempre están pidiendo actores diferentes y a la mera hora se quejan.

“Conozco a los actores, se lo difícil que es trabajar con las emociones y salen con esto, de que es morena, que tiene un lunar en el ojo, porque tiene ojeras… La gente dice que quieren gente nueva, queremos actores diferentes, se los das y te dicen, ‘ah no, eso no me gusta, quiero una güera de ojo verde’” Carmen Armendáriz

En el video Carmen Armendáriz destacó que Fátima Molina se acepta como es y destacó que Televisa conociendo los estereotipos de belleza le dio el visto bueno a la actriz.

“Ella se acepta como es, yo la acepto como es, Televisa la aceptó como es. Yo no tomo las decisiones, Televisa me dijo, ‘arriesguémonos’” Carmen Armendáriz

La productora destacó la reacción de la protagonista de ‘Te acuerdas de mi’ al contestar de esa manera a los haters.

“No hay por qué negar las cosas, lo que aceptas te hace más fuerte; sea bueno o sea malo. Creo que es una tontera esconderse, no estar, no contestar, por eso admiré tanto a Fátima, es una persona muy inteligente, muy lista que no la ha tenido fácil en la vida, entonces lo que no te mata, te hace fuerte. A luchar y enfrentarse y a salir adelante. La respeto muchísimo” Carmen Armendáriz

¿‘Te acuerdas de mi’ cambiará de horario?

En el video Carmen Armendáriz puntualizó que Fátima Molina es la indicada para protagonizar ‘Te acuerdas de mi’.

“La gente dice que no les gusta Fátima porque tiene un lunar en el ojo. Es una bajeza, no sé qué tienen en la cabeza esa gente. Muchos atacaron a Fátima. Es muy sensual y este personaje requería a alguien así, que no fuera ni demasiado flaca, ni demasiado gorda, que pudiera conquistar a 3 de los personajes que están en la historia” Carmen Armendáriz

La productora se mostró abierta a recibir la crítica constructiva: “Si no te gusta la historia, está bien, vamos a hablar de ello y razonar de una manera inteligente y humana”.

Sobre los rumores que aseguran que ‘Te acuerdas de mi’ cambiará de horario por bajos niveles de audiencia, Carmen Armendáriz dejó en claro que no ha recibido ninguna instrucción de los ejecutivos del canal.

“Vamos bien, no me han dicho nada, seguimos con menciones y con publicidad. En EUA le va muy bien, justamente ayer recibí un mensaje de uno de los ejecutivos de allá para decirme ‘quiero los datos de Fátima porque acá nos está yendo muy bien’ y si no conocían a Fátima Molina, ya la conocen” Carmen Armendáriz

La productora destacó que siempre hay cambios cuando se sale al aire, pero no hay ningún recorte y ella continúa con los planes de 86 capítulos.

“Siempre hay que hacer correcciones y ajustes cuando sales al aire. Hay que aclarar ciertos puntos de la historia, pero no hay recorte, yo te lo diría. A hoy no me han avisado, vamos con 86 capítulos” Carmen Armendáriz

Carmen Armendáriz puntualizó que si le gustaría tener más audiencia, aunque reconoció que el horario a pesar de ser estelar es muy complicado.

“Que me gustaría tener más rating, me gustaría tener más rating. Es muy diferente la novela que está a las 8:30 a la nuestra. Las 9:30 es un horario muy competido y difícil y con Covid-19 la gente ya se va a la televisión de paga, Netflix, streaming, hay que seguirle dando, nada más” Carmen Armendáriz

Carmen Armendáriz muestra su apoyo a Fátima Molina

Carmen Armendáriz reiteró que apoya a Fátima Molina en lo público y en lo privado.