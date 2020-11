Carlos Rivera deja boquiabiertos a fans en traje de baño

El cantante y compositor mexicano Carlos Rivera impresiona a sus seguidores con su musculatura

A primeras horas de este miércoles, el exitoso y guapo cantante Carlos Rivera alborotó a sus millones de seguidoras debido a que publicó en su cuenta de Instagram una foto de sí mismo en traje de baño. Su six pack se aprecia claramente.

Junto a la candente publicación compartida en Instagram escribió una estrofa de su canción “Me muero”, tema principal de la telenovela “Amar a muerte” protagonizada por Angelique Boyer, Michel Brown y Alexis Ayala que se transmitió entre 2018 y 2019 por Televisa.

“Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar” Carlos Rivera. Cantante

Las reacciones no se hicieron esperar: “¡Abs!”, “Oh baby, a tope con el gym”, “pero que bonito”, “Sin palabras”, “Pero si buenos días”, “Me va a dar algo”, “Ay me bajó la presión”, Qué hermoso mi rey”, “Quiero bajar por todo tu cuerpo”, “¿necesitará a alguien que le ponga protector solar?”, “Carlos estás Ricardo”, “Sin pensarlo yo me muero contigo”, “Pásame a buscar y viajamos juntos”, “Un viaje por sus abdominales”, se lee entre los miles de comentarios.

Se sospecha que la fotografía es reciente, de una escapada que el interprete se dio a la playa junto a su novia, la también cantante y conductora televisiva Cynthia Rodríguez, quien hace unos días publicó una imagen también en traje de baño, ¿coincidencia?

Por otra parte, actualmente puedes disfrutar de esencia de Carlos Rivera a través de la pantalla chica ya que forma parte de la competencia “¿Quién es la máscara? 2 donde comparte créditos con Yuri, Juanpa Zurita y Consuelo Duval. Además de Omar Chaparro y Natalia Téllez, conductor y co-conductor del programa dominical.