El cantante se comprometió con Karina Banda en Año Nuevo y siete meses después unió su vida a ella por lo civil

Lo teníamos en mente pero no creímos que fuera tan pronto y a escondidas. Verás, Carlos Ponce y Karina Banda sellaron su amor en una boda secreta celebrada en julio pasado cuyos detalles fueron dados a conocer por la revista ¡Hola! USA.

La pareja esperó su cuarto mes como marido y mujer para hablar de su sorpresiva unión. La ceremonia se realizó el 30 de julio de 2020 en Florida. Sienna y Savannah, las hijas gemelas del actor y cantante puertorriqueño, frutos de una relación pasada. Curiosamente, días antes ellas celebraron su cumpleaños número 18.

La boda no fue tan secreta ya que los padres de ambos y algunos amigos cercanos estaban enterados; no obstante, algunos decidieron no asistir a la ceremonia civil debido al confinamiento ligado a la pandemia por coronavirus. Tanto los padre de Carlos Ponce como los de su ahora esposa optaron por quedarse encerraditos para no exponerse al ser adultos mayores.

Además de las gemelas, un grupo reducido de amigos estuvieron en la boda. Solo personas que viven en Florida. Así como el fotógrafo Alan Phillip quien atesoró el mágico momento con su cámara pero además, le prestó a la pareja su estudio para realizar la ceremonia.

El enlace no se planeó de la noche a la mañana, la periodista y el cantante comenzaron a planear el enlace horas después de haberse comprometido, es decir, dándole la bienvenida al 2020; no obstante, debido a la pandemia, adaptaron sus planes de forma que solo su circulo cercano fueran testigos.

La idea original era casarse en México, escogieron el lugar y la fecha pero el Covid-19 les arruinó los planes por lo que tuvieron que viajar a Miami antes de que cerraran las fronteras. Contrario a entristecer la pareja vio la oportunidad de unir sus vidas en una boda intima y familiar.

Carlos y Karina iniciaron su romance a mediados del 2018, su amor tuvo una breve pausa en 2019; sin embargo, nunca dejaron de visualizarse juntos por lo que en el verano de ese año se dieron una segunda oportunidad y en Año Nuevo se comprometieron. Finalmente son marido y mujer.