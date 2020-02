El influencer mexicano volvió a compartir un supuesto suceso paranormal; nadie se dejó engañar

Durante la madrugada de este jueves el nombre de Carlos Name volvió a ser tendencia en redes sociales por una de sus historias de fenómenos paranormales. En esta ocasión, el influencer grabó a un supuesto fantasma que rondaba por los pasillos de su casa.

Todo comenzó con una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde el joven aseguró no tener electricidad en su hogar. Más tarde, Carlos Name grabó algunos ruidos en los mismos pasillos, pero todo se salió de control cuando observó a alguien cubierto con una sábana.

El supuesto fantasma apareció en varias stories, e incluso logró captarlo mientras subía por las escaleras. Lejos de quedar sorprendidos, los usuarios en Twitter comenzaron a publicar todo tipo de memes y burlas ante la poca credibilidad de la historia de Name.

Al joven influencer no parecieron importarle las críticas y continuó publicando más historias en su Instagram. Momentos después, Carlos Name visitó la casa de su abuela, quien aseguraba no conocerlo en una situación que también llamó la atención de los internautas .

Desde luego, esta no es la primera vez que Carlos Name desata las burlas en Twitter, pues ya es algo a lo que sus seguidores se han acostumbrado. Aunque el influencer ha sustentado sus relatos , muchos usuarios y fans dudan de su veracidad.

