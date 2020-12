Loret de Mola publicó una foto donde aparece abrazando a Brozo y dijo: “Ya sabes, hermano. Contigo”, en apoyo a las críticas que recibió

El comunicador de la plataforma Latinus Carlos Loret de Mola mostró su apoyo a Víctor Trujillo 'Brozo‘ luego de que el pasado domingo 13 de diciembre este le llamara “pinche presidente” a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su programa “TeneBrozo”.

A través de sus redes sociales, Loret de Mola publicó una fotografía donde aparece abrazando al payaso ‘Brozo’ y dijo:

“Ya sabes, hermano. Contigo” Carlos Loret de Mola

Funcionarios defienden a AMLO de Brozo

Entre las personas que se sumaron a la polémica despertada por Brozo están la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia señaló como una absoluta falta de respeto lo expresado por el comunicador y cuestionó los intereses para los que responda tales acciones.

“Es que están muy molestos por la aprobación del presidente y por las vacunas para México, a ellos les hubiese gustado que no hubiera vacunas o la contratación de médicos que ha habido. Aun con todo lo que dicen, nunca ha habido censura”. Claudia Sheinbaum. Jefa de Gobierno de la CDMX

Por su parte, el Padre Solalinde, a través de su cuenta oficial de Twitter, escribió que es válido pensar diferente a la postura del gobierno; sin embargo, señaló que las declaraciones de Brozo caen en lo “vulgar” .

El padre Solalinde considera que al atacar al presidente de esa manera, Brozo ofendió a millones de personas que apoyan a AMLO. Además, cuestionó la actitud del comediante, pues indicó que “no había atacado de esa manera a otros presidentes corruptos”.

A la defensa de Brozo, el senador independiente por la CDMX, Emilio Álvarez Icaza Longoria recordó que Víctor Trujillo hacía comedia crítica hacia otros mandatarios y dijo “lo que antes festejaban, hoy les ofende”.

Las redes de #AMLO reaccionan furiosas porque @brozoxmiswebs habló de @lopezobrador_ en los términos que hizo con otros presidentes. Lo festejaban. Hoy les ofende.



No les ofenden: 113 mil muertes por #Covid19; 60 mil homicidios; 73 mil [email protected]; y falta de medicamentos. pic.twitter.com/4uTtklCWP4 — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) December 15, 2020

¿Qué dijo Brozo sobre AMLO?

En el video se puede escuchar a Brozo reprochando al presidente su actitud de utilizar las vacunas contra el Covid-19 con un fin electoral.

“Seamos claros, como gobierno, la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme. En este momento, el más importante de la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente” Víctor Trujillo 'Brozo'