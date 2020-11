El cantante reveló que pasó unos días muy difíciles debido al coronavirus, pero pudo vencer a la enfermedad satisfactoriamente.

Carlos Cuevas y 'Coque' Muñiz acudieron al programa Hoy para promocionar su próximo concierto virtual en donde estarán acompañados por Rodrigo de la Cadena.

Al salir de la televisora, Carlos fue entrevistado por varios medios y confesó que había padecido Covid-19, pero que el doctor ya lo había dado de alta. En su encuentro con la prensa también habló sobre la pelea que tiene con su hermana Aída.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, el cantante se sinceró y detalló que tuvo que permanecer aislado casi un mes para recuperarse del coronavirus.

“Ayer ya me dieron de alta de Covid-19, estuve casi un mes fuera de circulación, pero mírame, ya estoy sano, gracias a Dios" Carlos Cuevas

Carlos Cuevas detalló que el Covid-19 si lo había afectado y aunque ya lo venció el famoso se mostró preocupado por las secuelas que podría tener y detalló que teme que pueda llegar a perder la voz.

“Mira son tres meses, donde se van presentando síntomas y todo eso, mientras no se me vaya la voz, ya con eso, soy bendito, entonces vamos a ver qué pasa, si me dio muy fuerte pero ya la libramos" Carlos Cuevas

En su encuentro con los medios el cantante también fue cuestionado sobre la batalla legal que enfrenta contra su hermana Aída Cuevas, quien lo acusó de violencia familiar.

“Lo tienen que ver ellos, los abogados, como se van a entender, primeramente Dios, pero de que vamos muy bien, vamos muy bien, bendito sea Dios, porque no han probado nada" Carlos Cuevas

Carlos Cuevas puntualizó que no es momento para pelearse, pero detalló que en su caso fue su hermana la que decidió que las cosas escalaran al plano legal.

“Estamos en una mala época, tenemos que tener paz, salud, debemos pensar en otras cosas, no en estar demandando hermanos" Carlos Cuevas

El cantante destacó que él se encuentra bien y que ha recibido el apoyo de sus amigos y seguidores, además negó que hubiese algún tipo de acercamiento con Aída.