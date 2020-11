Jessica confirma que sí besó al actor pero no es lo que muchos están pensando...

Bastaron unos meses para que José Ron y Jessica Díaz se dieran cuenta que la química entre ambos no debe quedar en una simple amistad por lo que hay grandes posibilidades de una reconciliación, de que retomen su noviazgo, ese que concluyeron en junio pasado.

Verás, la expareja fue captada junta y besándose. Reporteros del programa Hoy se lo hicieron hacer saber a la actriz cuando la confrontaron en pasillos de Televisa.

El hábil periodista sacó su celular para enseñarle a Jessica una foto que la muestra besando a su ex, por lo que no le quedó más remedio que confirmar que ha estado pasando tiempo con él e incluso el fin de semana estuvo en su casa.

No obstante, la protagonista de la telenovela “Como tú no hay 2” asegura que entre ella y José Ron hay una simple amistad. Confirma que sí hubo beso pero no han regresado. Por su parte, el actor ha preferido guardar silencio.

Cabe recordar que la dupla de actores anunció su ruptura en junio pasado tras cinco meses de noviazgo. En su momento aseguraron que la decisión fue mutua y no estaba basada en un engaño ya que no hubo infidelidad como tanto se rumoró. Explicaron que el motivo fue incompatibilidad como pareja así como falta de tiempo, por lo que prefirieron ser amigos antes que terminar mal. Indicaron que seguirían frecuentándose.

Posteriormente se reveló la supuesta razón. Una famosa revista de espectáculos aseguró que Jessica Díaz fue quien puso fin al noviazgo porque no soportó la mamitis de José Ron, y es que el también músico estaría acostumbrado a llevar a su mamá a todos lados por lo que a ella le comenzó a incomodar que sus salidas fueran de tres. Por si fuera poco, le daba preferencia a su progenitora por sobre todas las cosas...