El conductor de Venga la Alegría se convirtió en tendencia luego de que su equipo no pasó a la final de la Liga MX.

El domingo 6 de diciembre se llevó acabo el partido de vuelta entre Pumas vs Cruz Azul. 'La Máquina' se presentaba con una gran ventaja, sin embargo, el equipo Universitario se llevó el pase a la final de la Liga MX.

Tras el partido, aficionados del Cruz Azul se mostraron decepcionados por la actitud de su equipo. Tal es el caso de el ‘Capi’ Pérez, quien se mostró muy triste luego de que perdió su equipo pese a que en el primer juego habían ganado 4-0.

A través de un video que compartió en su cuenta de Twitter, el conductor de ‘Venga la Alegría’ señaló que un aficionado de 'la Máquina' ya se encuentra acostumbrado a perder de la manera en la que lo hicieron.

En su publicación que se convirtió en viral, el presentador se muestra triste y señala que es un día muy complicado ya que se tienen que aguantar todas las burlas por la eliminación de su equipo en mano de los Pumas.

“Buenos días, amigos hoy será un día complicado para mí y para todos los aficionados del Cruz Azul. Un día lleno de humillaciones, de burlas, pero tristemente no es nuevo, no es un sentimiento nuevo, ya estamos acostumbrados” ‘Capi’ Pérez

El ‘Capi’ Pérez se mostró desconcertado y aseguró que ya no sabe si se trata de una maldición o algún problema con los jugadores.

“No sé si la maldición si sea real o hay un pedo ahí neurológico con los jugadores del Cruz Azul y con los técnicos que un día juegan muy bien cabrón y al otro valen para pura verg*” ‘Capi’ Pérez

El conductor señaló que a él si le da mucha vergüenza la situación, asegurando que si eso lo hace ser un mal aficionado, entonces sí lo es:

“Me da vergüenza y me da coraje muchos mensajes que me llegan de ‘no Capi un buen aficionado está con su equipo en las buenas y en las malas’ hay ching*a a tu madre, entonces yo soy un mal aficionado, porque en este punto me da vergüenza irle al Cruz Azul” ‘Capi’ Pérez

En otra de sus publicaciones también pidió ayuda a sus seguidores para poder modificar una imagen que había publicado en la que se muestra muy feliz con su taza de Cruz Azul.

Alguien ayúdeme a editar esta foto pa quitarle el logo del @CruzAzulCD por favor. Estoy que me lleva la chingada. https://t.co/nKcpA9eaGR — El CAPI Pérez (@elcapiperez) — El CAPI Pérez (@elcapiperez) December 7, 2020

En el Instagram de ‘Venga la Alegría’, también compartieron el video del ‘Capi’ Pérez en donde comparaban su felicidad del viernes con su tristeza del este lunes. Su clip rápidamente se convirtió tendencia en Twitter.