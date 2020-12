La actriz arremetió contra su sobrina y le pidió a la prensa que ya pongan un alto a las celebridades que tienes "malas actitudes" con los medios

A principios del mes de diciembre, Camila Sodi protagonizó un desencuentro con la prensa ya que se mostró renuente a hablar cuando fue abordada en el Aeropuerto de Ciudad de México.

Laura Zapata criticó la actitud de su sobrina y aseguró que ese tipo de cosas solo las realizan las personas que necesitan que se hable de ellas.

En entrevista con el programa Hoy, la actriz pidió a la prensa parar a las celebridades que huyen de la prensa y ya no perseguirlos, porque considera que es una falta de respeto.

En el video, Laura Zapata arremetió contra las celebridades que se niegan a conceder entrevistas, incluida Camila Sodi.

“Eso de que guaruras, y me tapo la cara, nunca se me… o sea, ni siquiera me pasó por aquí (cabeza), ¡qué cosas!, pero yo creo que eso lo hacen pues quien tiene que hacer alguna pose para que hablen de esa persona" Laura Zapata

En este sentido Laura Zapata pidió a los medios de comunicación no perseguir aquellos artistas que no se tomen un momento para hablar con ellos.

“Ustedes como prensa siempre persiguen a esas personas que los desprecian, no entiendo por qué, logran su objetivo, así que yo también de esta parte, de este maridaje les diría 'cuídense más, respétense más, pongan sus límites, digan no, esta persona que no me pela, que me maltrata, no la voy a querer', porque el amor propio tiene que imperar" Laura Zapata

Laura Zapata reconoce que Thalía se mantiene al pendiente de su abuela

Durante su entrevista para el programa Hoy, Laura Zapata reveló que pese a la distancia Thalía se ha mantenido al pendiente de su abuela Eva Mange.

La actriz señaló que la cantante es muy puntual con la ayuda económica que envía para los gastos de su abuela. Cosa contraria a lo que realizan Ernestina , Federica y Gabriela.