Camila Sodi habló sobre cómo la sociedad le dice a las mujeres cómo ser madres y lo difícil que es romper con el machismo.

Durante el podcast que Aislinn Derbez transmite en su canal de YouTube, Camila Sodi habló sobre los estereotipos que envuelven a una mujer después de convertirse en mamá.

Bajo el tema de ‘¿Se necesitan tragedias para despertar la consciencia?’ Camila Sodi platicó son Aislinn sobre cómo la sociedad te dice tu rol como madre.

Asimismo, confesó que sufrió depresión postparto y un cambio drástico después de decidir regresar a la actuación después de estar 6 años lejos.

“La mamá tiene que ser una víctima y el papá ‘El Don Vergas’”: Camila Sodi

Cuando Aislinn le cuestionó sobre su forma de llevar la maternidad, Camila Sodi comentó que fue difícil dado a las decisiones que tomó.

Recordó que al estar embarazada de su primer hijo, decidió dejar el mundo de la actuación por 6 años .

“Deje mi carrera por 6 años y cuando me divorcié me di cuenta que no tenía nada, porque le dediqué a ser mamá, fue lo máximo del universo y una decisión padrísima y nadie me lo contará”. Camila Sodi.

Sin embargo, detalló que se enfrentó a diversos cambios en la industria, además de que regresó a vivir a México.

Explicó que es un error que las mujeres crean que un hombre las tiene que proveer y que la sociedad, en lo general, también lo piense así.

“La mujer en un plano social, para hacer la mejor versión de ella tiene que hacerse la víctima. Tiene que dejarse de ver como una prioridad propia porque tiene que atender a sus hijos y a su marido, mientras que el hombre tiene que ser ‘El Don Vergas’”. Camila Sodi.

Camila Sodi considera que a pesar de los avances que hay en la cultura, aún existe mucho machismo encadenado .

“Mamamos la información culturalmente y hasta de forma genética, es algo que apenas se empieza a romper con el rol de la mujer. Hay cosas que nos siguen encadenando a ese machismo inherente”. Camila Sodi.

Explicó que antes de la pandemia llevaba un ritmo de trabajo “sin parar”, pues al tener como prioridad a su familia descuido la convivencia con ellos.

“Llegó un momento en que ya no tenía ese balance en la vida. La pandemia fue la manera en que me detuve de tanto trabajo para estar con mi familia”. Camila Sodi.

Camila Sodi disfrutó pero sufrió con su etapa de embarazada

Camila Sodi, explicó que a pesar de haber tenido su primer hijo a muy temprana edad , ella cree que cada persona vive su momento.

Declaró que ella no planeaba tener hijos y que incluso se considerada intolerante a ellos.

“Yo decía que yo nunca iba a tener hijos, nunca fui niñera y fui intolerante a ellos”. Camila Sodi.

Camila Sodi explicó que cuando se embarazó se la pasó muy feliz, pero también enfrentó depresión postparto .

“Yo era feliz con mi panzota y comiendo, lo goce mucho, pero no me gustó estar embarazada, las dos ocasiones me dio anemia y con mi segundo parto tuvo depresión post parto fuertísimo”. Camila Sodi.

Finalmente comentó que las mujeres tienen que verse como prioridad, pero no cuidarse con ponerse mascarillas sino con conocerse como personas.