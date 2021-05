En entrevista con Aislinn Derbez Camila Sodi habló sobre su proceso de divorcio con Diego Luna y confesó que tras su separación no tenía dinero.

Aislinn Derbez tuvo una invitada muy especial en su podcast ‘La magia del caos’. En este capitulo se presentó Camila Sodi.

Por primera vez la famosa se mostró abierta a hablar de su divorcio con Diego Luna, con quien procreó dos hijos.

En el video reconoció que fue un proceso muy difícil que no se lo desea a nadie.

Camila Sodi: “Tenía dos hijos y 100 dólares en la cuenta”

Durante su conversación, Camila Sodi reveló que tras su divorcio se dio cuenta que tenía que empezar nuevamente en su carrera pues se alejó por seis años.

La actriz confesó que durante su relación con Diego Luna tomó la decisión de alejarse de los medios para dedicarse a su familia y sus hijos.

Aunque no se arrepiente de su decisión, Camila Sodi reconoció que fue un proceso complicado regresar.

Ya que todo el medio había cambiado y sus amigos se dedicaban a otra cosa, por lo que se sintió en el limbo.

Sin embargo se dio cuenta que lo tenía que empezar de nuevo ya que no contaba con dinero y tenía que sacar adelante a sus dos hijos.

“Me sentí angustiada, tengo dos hijos y tenía 100 dólares en el banco. Era como de sobrevivencia, regresé a México, empecé a hacer castings; una nana me ayudaba, fue una época de mucho caos” Camila Sodi

Camila Sodi puntualizó que la pandemia le ayudó a calmar y volver a si misma, ya que tras su regreso no ha parado de trabajar.

Camila Sodi sobre su divorcio: “No se lo deseo a nadie”

En el video Camila Sodi habló de su proceso de divorcio, la maternidad y cómo afronta a los medios de comunicación.

A siete años de su divorcio de Diego Luna, la actriz destacó que un proceso muy complicado, pero han podido reconstruir su familia.

Camila Sodi destacó que un divorcio siempre es complicado y que no se lo desea a nadie, pero con hijos es peor.

La actriz reveló que se cayeron todas sus estructuras ya que se implanta la idea de lo que es una familia y cómo debe de funcionar.

“Se te muere una expectativa y se te muere una construcción social de lo que tiene que ser una familia. Duele obviamente la parte emocional, pero duele muchísimo la parte estructural, se te caen las estructuras, entonces volver a acomodar eso... volver a conectar y a preguntarte ‘¿para mí qué significa y qué es lo importante para mí?’ Se te cae todo para que lo vuelvas a construir como tú quieres” Camila Sodi

La sobrina de Thalía señaló que se casó muy joven pero su transición se tomó desde el amor y el deseo de hacer lo correcto.

“Las herramientas que uno va recolectando en la vida son súper importantes para ir construyendo tu versión del amor y al final decides si te quieres quedar o no en la relación que estás y si es no, las consecuencias ya sabemos cuáles son, son durísimas, pero son consecuencias que al final juegan a tu favor” Camila Sodi

La famosa destacó que tiene una buena relación con Diego Luna ya que reconoció que siempre será su familia: “Es mi familia para toda la vida”..

Camila Sodi reveló una anécdota que vivió con Diego Luna cuando estaban en proceso de divorcio.