Camila Fernández habló de las complicaciones que tuvo en los primeros meses de su embarazo, ya que pudo haber perdido a su bebé.

En los primeros días de febrero, Camila Fernández, anunció que está esperando a su primer bebé, noticia que la llena de alegría, sin embargo, recordó que durante los primeros meses de su embarazo no todo fue como esperaba, debido a que la vida de su hija, Cayetana, estuvo en peligro.

Y es que, anteriormente, Camila, hija del cantante Alejandro Fernández, había compartido con sus seguidores que pasó por uno de los momentos más difíciles en su vida por las complicaciones que sufrió al inicio de su embarazo.

Ahora, en entrevista con ‘Ventaneando’, Camila Fernández se abrió con el público y entre lágrimas contó cómo fue el proceso de guardar reposo ante una amenaza de aborto .

“De la nada empecé a sangrar muchísimo, rojo vivo, fue desprendimiento de placenta. Fueron unos dolores que me estaba dando como contracciones muy tempranas, también por las piedras en la vesícula”. Camila Fernández

Es así que la cantante relató que lo único que buscaba era la forma en que su bebé pudiera salvarse, además de mantenerse con buena actitud.

“Me tocaba llorar todos los días, porque no dejaba de sangrar; sangré mucho tiempo y no me daban solución. Yo no sabía ya qué pensar, pero sé que mi niña fue muy luchona, se agarró de la vida y aquí estamos, ya mucho mejor”. Camila Fernández

Camila Fernández celebra que su bebé esté fuera de peligro

Camila Fernández expresó en el programa de espectáculos la felicidad que sintió, después de haber dejado de tener síntomas de un aborto espontáneo, pues consideró que era buena señal y ya no habría más peligro para ella ni para su bebé, quien se espera nazca en abril.

“Cuando pasaron esos siete gloriosos días de no haber sangrado, sí grité de la emoción y no me quise alegrar de más, porque dije: ‘A lo mejor todavía no salgo de peligro y yo ya celebrando y todavía no me checa el doctor’”. Camila Fernández

En ese sentido, la hija de Alejandro Fernández aseguró que desde que quedó fuera de peligro, luchó aún más para tener buen estado de ánimo y transmitirle “buena energía” a Cayetana.