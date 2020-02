Camila Cabello padece terrible enfermedad

La cantante Camila Cabello padece el mismo mal que muchos otros famosos.

Camila Cabello, ex integrante del grupo Fifth Harmony y famosa en el mundo de la música por los temas "Señorita" y "Havana", reveló que fue diagnosticada con una terrible enfermedad.

La cantante originaria de Cojimar, Cuba dio a conocer que padece ansiedad. Se dio cuanta de esto mientras estaba de gira en Londres, Inglaterra. Los doctores le comentaron que no es la única artista que lo padece, desde hace varios años algunos de sus colegas también lo sufren, debido al ritmo de trabajo.

La compositora Camila Cabello a través de un video que colocó en Instagram, asegura que recientemente fue víctima de un ataque de estrés y lo combate sosteniendo una copa de vino tinto, con una fuerte risa nerviosa.

Camila Cabello actualmente graba La Cenicienta y con todo y el trabajo que tiene se da tiempo para compartir con sus millones de seguidores en redes sociales aspectos de su vida personal y profesional.

Camila posee un gran sentido del humor y en sus publicaciones muestra lo optimista y positiva que es. Actualmente tiene una relación amorosa con el cantante Shawn Menes, con quien hizo un dueto en el 2015, ”Shat you did last summer”.

Con información del Debate.