VIDEO: Así le conseguía ‘El Burro’ Van Rankin mujeres a Luis Miguel

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin confesó que gracias a su gafete all access las mujeres lo volteaban a ver.

Durante una emisión del programa Miembros Al Aire, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin confesó cómo le conseguía mujeres a su amigo Luis Miguel cuando estaba de gira musical.

El también actor recordó una ocasión en que viajó con ‘El Sol’ a Argentina y cómo el cantante le pidió conseguir unas chicas para salir de fiesta.

“Me daba mi gafete all access en Argentina… me decía ‘organízate unas chavas para después, en el hotel, y me decía, a ver pendejo yo no puedo ligar y cantar, cabrón’”. Jorge ‘El Burro’ Van Rankin. Conductor

El conductor de Hoy confesó que gracias al gafete que daba su amigo Luis Miguel muchas mujeres se le acercaban, así que rápidamente aceptaban gustosas la invitación para reunirse en privado con el artista.

“Y entraba a la suite como con 20 mujeres, pero no por mí, por el pinche gafete all access, pero luego se encabronaba también Luis Miguel, que por qué subía tantas”. Jorge ‘El Burro’ Van Rankin. Conductor

En 2018, tras años de estar distanciados, ‘El Burro’ Van Rankin se reencontró con Luis Miguel durante las grabaciones de la serie de la estrella para Netflix. Fue el productor Miguel Alemán, quien hizo posible que ‘El Burro’ y ‘Luismi’ volvieran a estar juntos, ya que este le hizo la invitación para hacer un cameo en la bioserie en Acapulco.

En el programa matutino, ‘Hoy’, el conductor relató que estaba nervioso por su reencuentro con “El Sol”, aunque al final se dieron un largo abrazo y un beso.

Aquí te dejamos el video del programa Miembros Al Aire