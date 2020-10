VIDEO: Comparan a Sergio Sepúlveda con ‘Lord Farquaad’ por su disfraz de Cristóbal Colón

Sergio Sepúlveda recibió fuertes críticas en redes y de sus compañeros de VLA

Sergio Sepúlveda decidió vestirse como Cristóbal Colón para este 12 de octubre pero terminó pareciéndose más a ‘Lord Farquaad’, personaje y villano de la primera cinta de ‘ Shrek ’.

A través de redes sociales, Sergio Sepúlveda mostró su entusiasmo por el día 12 de octubre, Día de la Raza por lo que decidió disfrazarse cómo Cristóbal Colón para la emisión del programa matutino ‘Venga la Alegría’.

¡Este día se cumplen 528 años del descubrimiento de América y @sergesepulveda#nos presenta algunos datos que no sabíamos de Cristobal Colón en #CiertoOFalso de #VLA! 🙌🏻🎉🎊⛵️📺 pic.twitter.com/TFwAJ7D4Gz — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 12, 2020

Sin embargo, no contó con qué se volvería la comidilla de sus compañeros y las redes sociales al recibir cientos de burlas pues con su disfraz no se parecía en nada a Cristóbal Colón y este no le favorecía en absoluto.

Entre los comentarios y comparaciones que recibió Sergio Sepúlveda hubo quien lo comparó con ‘Lord Farquaad’, personaje y villano de la primera entrega de la película animada de Dreamworks ‘ Shrek ’ (2001).

Incluso el mismo Sergio Sepúlveda aseguró que entre los pasillos del foro y algunos de sus compañeros le dijeron que más bien, gracias a la peluca que complementaba su disfraz, esta hacía que parecía ‘ Dora la exploradora’.

No obstante, la apariencia de Sergio Sepúlveda por su disfraz de Cristobal Colón no fue lo único que los usuarios le criticaban el hecho de que el conductor conmemorara el 12 de octubre ya que, desde hace varios años historiadores e investigadores han intentado quitar la fecha como una celebración o que se siga utilizando el término ‘ Descubrimiento ’.