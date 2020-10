Segundo hijo de Brandon Peniche podría nacer antes de tiempo

El actor cree que su segundo bebé nacerá antes de tiempo y es que su esposa comienza a tener repetidas contradicciones.

Aprovechando la celebración de un año más de vida de un colaborador de Venga La Alegría, Brandon Peniche se sentó a platicar con sus compañeros sobre el próximo nacimiento del que será su segundo hijo.

El hijo de Arturo Peniche reveló estar a nada de volver a cambiar pañales: “yo creo que en tres semanas, digo en 4 semana es la fecha, el 11 de noviembre aproximadamente pero nosotros creemos que se va adelantar”, declaró visiblemente emocionado.

Indicó que su esposa Kristal Cid últimamente sufre muchas contracciones por lo que han recurrido frecuentemente al médico que les ha confirmado que el bebé está mas que listo para asomarse al mundo.

“Ya le duele mucho la espalda, pero lo hemos disfrutado mucho, en cualquier momento me hablan y me dice ‘papi vente porque ya viene nuestro angelito'”, agregó así como confesó que a su hija le fue difícil aceptar que compartirá a sus padres.

Sin embargo, la pequeña Alessia ya aceptó que tendrá un hermanito por lo que hoy la familia de 3, próximamente cuatro, está mas que emocionada. “Se llevarán un año y diez meses, casi nada”, dijo el orgulloso conductor y presentador de televisión.

En cuanto al nombre que llevará el bebé, Brandon bromeó con querer que se llame como él aunque su esposa no quiere; no obstante, hasta el momento no han elegido uno ya que antes consultarán la numerología, además de que a Kristal le toca elegirlo ya que él hizo lo propio con Alessia.

Cabe mencionar que Brandon y Kristal se casaron en 2017. A casi dos años de matrimonio dieron la bienvenida a Alessia, su primera hija en común nacida en diciembre de 2018. Hoy la pareja espera a su segundo bebé.

A poco más de un mes la pareja atravesó por un difícil momento, desafortunadamente se contagiaron de coronavirus por lo que tuvieron que estar aislados 40 días. Ambos vencieron la enfermedad.