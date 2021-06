Brandon Peniche rompe el silencio y desmiente tener Covid-19

Una revista de espectáculos publicó que Brandon Peniche se había ausentado de Venga la Alegría debido a que tenía Covid-19.

Para aclarar los rumores, el conductor reapareció en el matutino de TV Azteca y habló sobre su estado de salud. El también actor respondió a las publicación y desmintió tener coronavirus.

Durante la emisión del programa, Flor Rubio le preguntó a su compañero que había pasado y porque habían surgido estos rumores.

En ese momento los conductores revelaron que como medida de protección se someten a una prueba rápida de diagnóstico, a la cual Brandon dio positivo.

El conductor señaló que él se había sentido mal por lo que en conjunto con la producción se tomó la decisión de que se aislara hasta que se tuviera un nuevo resultado de otra prueba.

“Yo me hice una prueba de sangre y me salió un falso positivo o un positivo que estaba creado anticuerpos, yo me he estado sintiendo mal, entonces evidentemente la producción junto conmigo tomamos la decisión de ‘vete, hazte la prueba’ y me la hice de inmediato y salí negativo”

Brandon Peniche