Boda de Ninel Conde será transmitida; donarán dinero recaudado

El dinero recaudado será destinado a una Institución que da asistencia a mujeres que han sido violentadas.

Cosa que hace, cosa que últimamente genera escándalo. Por supuesto hablamos de Ninel Conde quien nuevamente fue criticada por vender su boda, ahora a sus fans.

Resulta que el ‘Bombón Asesino’ transmitirá vía streaming su reciente enlace matrimonial con Larry Ramos, evento que tuvo lugar el pasado 29 de octubre mismo que se realizó pese a complicaciones pues no se pudo casar en el Museo Casa de la Bola como lo había planeado.

Pese a que la revista People en Español publicó las fotos exclusivas, los seguidores ahora podrán disfrutar de todos los detalles desde la comodidad de su casa. Verán desde el vestido de novia hasta la elección de la decoración así como el momento exacto en el que actriz y empresario se dan el “sí" frente a sus 50 invitados.

La transmisión tendrá lugar el próximo 14 de noviembre, gente de México, Miami y Los Ángeles podrá disfrutarla siempre y cuando compren su boleto con costo de 132 pesos. Además de presenciar la boda, el público disfrutará de un mini concierto de Ninel Conde.

Evitando malentendidos y para que no empiecen a decir que la famosa necesita dinero para apoyar económicamente a su marido, quien asegura la mantiene al 100% debido a que ella no tiene trabajo desde febrero, la protagonista de la puesta en escena “A oscuras me da risa” informa mediante Instagram que el dinero recaudado con el livestreaming de su boda religiosa, será donado a la Institución Fortaleza I.A.P, la cual ofrece asistencia privada no lucrativa en apoyo integral a mujeres y sus hijas e hijos que viven situaciones de violencia.

Sí, será un evento con causa. Es así como la también cantante alza la voz contra la violencia hacia las mujeres. Cabe señalar que ella no es ajena al tema y es que en su batalla legal con Giovanni Medina, acusa a su expareja de haberla violentarla psicológicamente además de no permitirle ver a su hijo.