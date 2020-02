Beto Cuevas defiende homofobia y racismo de Enrique Guzmán

El cantante defendió a Guzmán luego de ser duramente criticado por sus comentarios contra Yahir y Kalimba

En los últimos meses, Enrique Guzmán ha estado en el ojo del huracán debido a los comentarios que ha realizado sobre sus compañeros Yahir y Kalimba. A través de las redes sociales, usuarios han catalogado al cantante como “racista y homófobo”.

Durante la final de La Academia 2020, Beto Cuevas tuvo un encuentro con los medios en donde defendió a su amigo tras las duras criticas por sus ‘bromas’. De acuerdo con el chileno, Enrique Guzmán tiene un sentido del humor muy particular que sólo entienden las personas que lo conocen.

“Si ustedes conocieran a Enrique, sabrían que esos comentarios son simplemente parte de su humor. Los que lo queremos y lo conocemos sabemos de dónde vienen esos comentarios" Beto Cuevas

Beto Cuevas señaló que Guzmán no es una persona racista u homofóbica y puntualizó que los comentarios que realizaron fueron sin la intención de ofender a la otra persona.

“No creo que haya una mala intención de su parte” Beto Cuevas

El cantante además confesó que también ha recibido este tipo de comentarios por parte de Enrique Guzmán, pero él los toma como un aprendizaje. Además detalló que esta forma de ser forma parte de la personalidad del también actor.

“Conmigo también, en un principio, fue así, me decía cosas, pero todo lo que me ha dicho Enrique Guzmán ha sido preciso y me ha ayudado en mi trabajo” Beto Cuevas

¿Enrique Guzmán es homofóbico y racista?

Enrique Guzmán fue duramente criticado en redes sociales luego de que se refiriera a Yahir como un “jotito chistoso”. Tras este comentario el cantante fue duramente criticado y tachado de homofóbico, sin embargo el ex académico defendió al cantante y señaló que es una manera que tiene para referirse a él.

Posteriormente el cantante acudió al programa ‘Miembros al aire’, donde realizó diferentes comentarios en torno a Kalimba y las personas negras en el mundo del espectáculo. Ante estos dichos Guzmán fue catalogado como racista.