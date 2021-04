Benito Castro defiende al hijo de Aida Pierce; se disfrazó para vacunarse

Benito Castro minimizó las acciones realizadas por el hijo de Aida Pierce y calificó como una travesura que se haya disfrazado para recibir la vacuna.

El pasado 16 de abril el hijo de Aida Pierce fue puesto en libertad luego de disfrazarse de adulto mayor para vacunarse contra el Covid-19.

Benito Castro habló sobre la situación de Rubén Morales Zerecero y minimizó sus acciones y aseguró que fue una travesura que tuvo sus consecuencias.

Benito Castro: “Son travesuras de chamacos, porque la hacen tanto de jamón”

En entrevista con ‘Sale el Sol’, Benito Castro habló sobre la polémica que envuelve a Aida Pierce luego de que su hijo se disfrazó para vacunarse.

El actor defendió las acciones de Rubén Morales y destacó que sólo se trató de una travesura que tuvo consecuencias.

“Son travesuras de chamacos, porque la hacen tanto de jamón. Es una travesura, son consecuencias” Benito Castro

Benito Castro puntualizó que no es un gran problema ya que no mató a nadie y destacó que su acción de disfrazarse es una travesura.

“Pero no es a big deal, dirían los gringos. Cualquiera la hace, cualquiera se apendej… no mató a nadie, no violó a nadie. Hizo una travesura, se le hizo fácil hacerlo” Benito Castro

Sobre las críticas que recibió por haberle robado el lugar a una persona mayor, el actor destacó que se han perdido más vacunas por otras cosas.

“Si supieras todas las que se han robado” Benito Castro

Benito Castro no cree que las acusaciones en contra de Enrique Guzmán sean verdad

En su entrevista con ‘Sale el Sol’, Benito Castro fue cuestionado sobre la polémica que envuelve a Enrique Guzmán tras las acusaciones de Frida Sofía .

Aunque el actor destacó que no quería involucrarse en chismes, pero puntualizó que no cree que sean verdad.

“No voy a comentar, ninguna cuestión con relación al asunto de Enrique Guzmán, respeto profundamente cualquier cosa que haya sucedido. No estoy de acuerdo, no creo que sea verdad eso” Benito Castro

Benito Castro fue contundente y aseguró que no le hablará a Enrique Guzmán pues ya tiene gente que lo apoya.