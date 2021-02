Belinda se dejó ver en un diminuto bikini desde un hotel en Acapulco

A más de una semana de haber anunciado la muerte de su abuela Juana Moreno, Belinda se fue a Acapulco a despejar su mente, a dejarse consentir por los rayos del Sol y la arena que acaricia de vez en cuando sus pies desnudos.

Desde el balcón de su habitación con vista al mar, Belinda posó en un diminuto bikini color azul para sus millones de seguidores. Propiamente la artista compartió el video en sus historias de Instagram, agregando canciones como Enjoy the silence de Depeche Mode.

Belinda lleva su luto a Acapulco

Las reacciones inevitablemente se dividieron, mientras que unos la llenaron de piropos y dijeron sentir envidia por Christian Nodal, otros más la criticaron y le reprocharon que le haya durado "tan poco" el luto por su abuela Juana Moreno, quien murió la madrugada del 10 de febrero en Madrid, España, a los 88 años de edad.

"¿Y el luto?”, “¿No dijo que se quería morir y que no sabía cómo se iba a poder recuperar y que la vida ya no tenía sentido?”, “¿Pues no que estaba devastada?”, “Lo bueno es que estaba súper mal”, “¿Y la depre dónde queda?”, “¿Ya se le pasó el luto? Qué locura, mejor no hubiera publicado nada”, “Ya no hay respeto”, “Como sufre”, “No es lo mismo llorar en tu cama que en Acapulco”, se lee entre comentarios.

Por supuesto, no faltó quien defendiera a la excoache de La Voz Azteca asegurando que estar en bikini no tiene nada que ver con estar de luto porque éste se lleva en el corazón durante un tiempo indefinido, mientras que otros de sus fans explicaron que se trata de un viejo video: "Estas historias son grabadas, fue antes de irse a España y es parte de la promoción que tiene que hacer para las Brisas Acapulco”.