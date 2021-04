Hermano de Belinda responde si pronto se convertirá en tío

Tras rumores que aseguran que Belinda y Christian Nodal se convertirán en padres, Nacho Peregrín responde si será tío pronto.

Belinda y Christian Nodal se han convertido en una de las parejas más populares del medio del espectáculo. A través de sus redes sociales los famosos muestran que se encuentran muy enamorados.

Tras festejar ocho meses de noviazgo, han surgido varios rumores que aseguran que la cantante se encuentra embarazada. Ante esta información el hermano de la cantante, Nacho Peregrín respondió si será tío pronto.

¿Por qué el hermano de Belinda decidió incursionar en la política?

Ignacio Peregrín Schüll se encuentra realizando campaña como candidato a diputado federal por el Distrito XV de la alcaldía Benito Juárez .

En un reciente evento en favor de las mascotas, el hermano de Belinda concedió una entrevista donde habló sobre su incursión en la política como parte de la coalición 'Juntos Hacemos Historia' conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En el video del periodista Edén Dorantes el famoso destacó que tiene un interés en la política y busca marcar la diferencia.

“De toda la vida me ha gustado, si me gusta el tema de la cantada y todo eso, pero me gusta más el tema político me gusta ayudar, estar presente en la problemática mexicana” Nacho Peregrín

Sobre si su familia lo ha apoyado en esta nueva etapa de su vida, Nacho Peregrín destacó que ellos siempre han estado orgullosos, aunque se encuentran nerviosos.

“Mi hermana, mi mamá y mi papá muy orgullosos por la invitación que me hizo el Verde y un poco nerviosos. Como todo, yo nunca antes había salido en nada y esta es la primera vez y haber como me va. Muy contentos y nerviosos” Nacho Peregrín

¿Belinda y Christian Nodal serán padres pronto?

En el video el periodista cuestionó a Nacho Peregrín sobre los rumores de un posible embarazo de Belinda. Con una risa el candidato destacó que no cree que vaya a suceder pronto.

“Pues a mí no me han comentado nada de eso, pero si me comentan yo se los digo. Sí he escuchado dos que tres comentarios por ahí que dicen, pero no, no creo” Nacho Peregrín

Sobre la relación que tiene su hermana con Christian Nodal, Ignacio confesó que ama a su cuñado y siempre lo apoyará mientras que la cantante se encuentre feliz.

“Yo amo a mi cuñado y a mi hermana más, que ella sea feliz y siempre va a tener mi apoyo, siempre” Nacho Peregrín

Po último Nacho Peregrín destacó que cuando Belinda se encuentre esperando un bebé él será el primero en gritarlo a los cuatro vientos.