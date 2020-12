Christian Nodal mostró a sus seguidores un fragmento del tema que le dedicó a Belinda, y con el que dice haberla conquistado

Al principio del mes de agosto, Belinda y Christian Nodal confirmaron su noviazgo convirtiéndose en una de las parejas más seguidas del mundo del espectáculo.

En su momento los famosos revelaron que su romance había iniciado luego de que el cantante había dedicado una canción a la también actriz. Christian Nodal sorprendió a sus seguidores y compartió un fragmento más amplio del tema con el que conquistó a Belinda.

¿Cómo conquistó Christian Nodal a Belinda?

El pasado 13 de agosto, Belinda y Christian Nodal concedieron una entrevista a ‘Venga la Alegría’ en donde hablaron sobre cómo inicio su romance en 'La Voz Azteca'.

Durante su conversación, Christian Nodal confesó que él era muy tímido por lo que le escribió una canción a Belinda, la cual le llegó al corazón y de esa manera comenzó su noviazgo.

“Significó la puerta del amor entre nosotros. Es una canción que significa demasiado para mí, marca el antes y después en nosotros” Belinda

En su entrevista, Christian Nodal cantó un fragmento de la canción, pero al ver las lágrimas de Belinda decidió ya no continuar con el tema.

“Óyeme bien porque yo no soy de estas cosas, a mí el amor me dio más espinas que rosas y que aún con todo esto, quisiera serte honesto, contigo se me rompe el escudo que llevo puesto” Christian Nodal

Después continúa con otro fragmento que señala: “Te metes de repente en todos mis pensamientos, te robas mil miradas y te instalas en mi aliento, se mueven las palabras y sobran sentimientos, te juro ya no puedo”

“Así que por favor, hazme un favor, así como al tequila quiero que me tomes o como a un cigarro, fúmame hasta el final, así me haga cenizas contigo me da igual, que si me parten el corazón una vez más quiero que seas tú, por mi voluntad, que ya no puedo seguir corriéndole al amor” Christian Nodal

De esta manera Christian Nodal compartió la canción que le llegó al corazón de Belinda y que ayudó para que ambos iniciaran su romance.