El hermano de Belinda, Ignacio Peregrin, apodado ‘Nachito’, se postuló como candidato a diputado de la CDMX.

El hermano de Belinda, Ignacio Peregrin Schüll, mejor conocido como ‘Nachito’, se registró como candidato a diputado federal por la Ciudad de México (CDMX).

A través de sus Instagram Stories la cantante le mostró todo su apoyo al nuevo candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional ( Morena ), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Belinda: “He sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor”

A través de su cuenta de Instagram, Ignacio Peregrin Schüll confirmó que contenderá por el distrito número 15 de la CDMX, correspondiente a la alcaldía Benito Juárez.

De inmediato Belinda mostró su apoyo al compartir una captura de la red social de su hermano ‘Nachito’, en donde le dedicó unas emotivas palabras.

En sus Instagram Stories la cantante mostró el orgullo que siente por la candidatura a diputado federal de Ignacio Peregrin.

“No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor” Belinda

Belinda también destacó que su hermano ‘Nachito’ es un hombre muy empático y puntualizó que lo iba apoyar en todo momento.

“Estoy orgullosa de ti, eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. ¡Vamos con todo mi Nachito!” Belinda

Belinda apoyo hermano @belindapop

Ignacio Peregrin Schüll nació en 1996 y junto con su hermana inauguraron ‘La Chismosa’, una cadena de bares que se ha ubicado en distintos puntos de la ciudad de México e incluso tienen algunas sucursales en los Estados Unidos.

Belinda y ‘Nachito’ han mostrado que son muy unidos. A través de Instagram la cantante constantemente comparte que mantienen una gran relación al publicar varios momentos con él.