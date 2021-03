El director de contenidos de TV Azteca, Alberto Ciurana, murió de coronavirus

El mundo de la televisión está de luto por la muerte de Alberto Ciurana, director de contenidos de TV Azteca, debido a complicaciones con el coronavirus covid-19.

Ante la noticia de la muerte de Alberto Ciurana a los 60 años de edad , actores, conductores y diversas personalidades de la televisión mexicana de todas las televisoras expresaron su tristeza y consternación a través de redes sociales. Tal es el caso de La Bebeshita.

Daniela Alexis , mejor conocida como Bebeshita en el reality “Enamorandonos”, dedicó un emotivo mensaje a Alberto Ciurana, a quien identifica como una persona que siempre la apoyó y la incluyó en sus proyectos.

"Gracias por creer en mí, por apoyarme, por confiar, por regañarme, por decirme que puedo lograr todo. Por reírte de mis chistes y mis tonterías, guiándome por un buen camino. Un gran maestro de vida, gracias infinitas" La Bebeshita

A principios de marzo, Alberto Ciurana informó que había dado positivo a Covid-19. En su cuenta de Twitter detalló que apenas unos días antes había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La Bebeshita fue operada de emergencia por implante que casi le explota

La Bebeshita reveló que tuvo que ser operada de emergencia, luego de que uno de los implantes de seno que le habían puesto estaba a punto de explotarle.

En entrevista para el programa matutino Venga la Alegría, La Bebeshita aseguró que tras un severo dolor en el busto consultó con su médico, pero éste la mandó a su casa sólo con unos antibióticos los cuales no le hicieron ningún efecto.

La Bebeshita comentó que se sentía muy adolorida y se lamentaba que tuviera que ser operada de otra cosa que no fuera estética, además recalcó a sus fans que no acudan con cualquier médico y que no se dejen llevar sólo por los bajos costos en las operaciones.