"Eleazar Gómez no va a salir sin la sentencia que le otorgue el juez”, asegura Tefi Valenzuela

La cantante Tefi Valenzuela pide a medios no desinformar con notas amarillistas, deja claro que no dará un paso atrás en su batalla con Eleazar Gómez.

Luego de que diversos medios de comunicación aseguraran que la defensa de Eleazar Gómez estaba por llegar a un acuerdo con Tefi Valenzuela para que ésta aceptara una indemnización por los daños que éste le ocasionó y que a cambio su expareja pronto abandonará la cárcel, la cantante y modelo envió un comunicado en que el aseguró haber rechazado la petición.

No conforme, con la intención de frenar habladurías y nuevos ataques en su contra, mediante sus historias de Instagram, Tefi Valenzuela pidió a la prensa no desinformar y mucho menos con notas amarillistas así como deja claro que su batalla contra Eleazar sigue firme y que llegará hasta las últimas consecuencias.

“Estoy leyendo con incomodidad mensajes de gente que se deja llevar por titulares amarillistas que no sé de donde sacan información equivocada”, comienza para posteriormente explicar que no ha dado un paso atrás en su lucha y tampoco lo hará, “ sigo firme desde el día 1, todo se va a llevar por la ley y Eleazar no va a salir sin la sentencia que le otorgue el juez ”, asegura.

Finalmente, tras asegurar que busca justicia y que espera a que las leyes mexicanas actúen de acuerdo a derecho, agrega el hashtag #niunamas.

Tefi Valenzuela firme en su batalla contra Eleazar Gómez @tefivalenzuela

Eleazar Gómez está desesperado, quiere dejar la cárcel cuanto antes

De acuerdo con recientes informes, Eleazar Gómez le propuso a su exprometida Tefi Valenzuela, darle 50 mil pesos para reparar los daños que le causó en noviembre del año pasado, cantidad que la cantante rechazó debido a que busca justicia pero sobre todo motivar a otras mujeres que han sido violentadas a levantar la voz y por supuesto denunciar.

Al no llegar a un acuerdo, Eleazar permanece en el Reclusorio Norte en espera de una nueva audiencia, algo que lo tiene preocupado ya que de no resultar a su favor será trasladado al Área de Población General donde convivirá con ladrones, narcotraficantes y asesinos. La simple idea de llegar hasta ahí no lo deja dormir ya que hasta ahora habría gastado miles tan solo por mantenerse a salvo alejado de los reos.