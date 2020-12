La actriz mostró que ella sigue sus propias rutinas de ejercicios para mantenerse en forma.

Bárbara de Regil se ha colocado de una de las actrices más populares gracias a su papel en ‘Rosario Tijeras’. Sin embargo, también se ha convertido en un referente en el mundo fitness.

A través de las redes sociales, la famosa ha compartido diversas rutinas de ejercicios que las personas pueden seguir desde su casa. Sin embargo la famosa reveló que ella sigue sus propios videos.

En sus Instagram Stories la famosa mostró que le había tocado hacer ejercicio siguiendo a una de las personas que más ama y admira en todo el mundo.

“Hoy me tocó entrenar con una mujer a la que admiro mucho, a la que amo con todo mi corazón y una mujer que me motiva como no tienen idea” Bárbara de Regil

En ese momento Bárbara de Regil volteó la cámara para mostrar que se encontraba viendo uno de sus videos de rutina de ejercicios. Se trata de un nuevo proyecto en el que esta trabajando y mostró que pronto se revelarán más detalles.

Bárbara de Regil admite haber tenido depresión

A través de sus Instagram Stories, Bárbara de Regil realizó una dinámica en la que respondió si eran ciertas algunas afirmaciones que las personas tenían sobre ella.

La actriz tocó varios temas como su relación con su pareja, con su familia e incluso de su trabajo. Pero una de las respuestas que sorprendió a sus seguidores es que reveló que había sufrido depresión. De acuerdo con la famada la había padecido de los 13 a los 16 años.

En sus Instagram Stories Bárbara de Regil también habló sobre la relación con su papá y detalló que en realidad su padre no fue malo, pero si le dio mucha libertad en una temprana edad.

“Mi papá no me hizo ningún daño directamente, al contrario él siempre fue un gran papá, lo que pasa es que el me dio mucha libertad cuando yo tenía 12 años, imagínense una niña de 12 años en Acapulco, con toda la libertad" Bárbara de Regil