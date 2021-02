Bárbara de Regil recordó que en la adolescencia vivió situaciones que la hicieron padecer una fuerte depresión.

A pesar de estar en el ojo del huracán por diversas circunstancias como su salida de TV Azteca, Bárbara de Regil aprovecha sus redes sociales para abrirse con sus seguidores, como recientemente lo hizo, donde reveló uno de los motivos por los que ha padecido depresión.

Y es que, pese a que se encuentra en un buen momento de su carrera al ser parte del elenco de una película de Hollywood, a través de las historias de su cuenta de Instagram, Bárbara de Regil se sinceró y confesó que en alguna etapa difícil de su vida tuvo pensamientos suicidas .

La declaración se dio luego de que una seguidora de la protagonista de ‘Rosario Tijeras’, le preguntara si alguna vez sufrió depresión, a lo que la actriz respondió que se “odiaba a sí misma y culpaba por todo”.

“Antes de tener a Mar (su hija), pasé una etapa muy fea en mi vida. Ya les he platicado un poco. Y es que tenía pensamientos muy feos, pensamientos suicidas como de no querer vivir, no querer estar aquí”. Bárbara de Regil

Asimismo, Bárbara de Regil, de 33 años de edad, indicó que en esos momentos se sentía muy cansada, no le daba hambre e incluso llegó a lastimarse.

Sin embargo, la famosa actriz, quien llama la atención por su tonificada figura, recomendó a sus seguidores a pedir ayuda y acudir con un especialista para ser guiados si padecen depresión.

Bárbara de Regil Tomada de video

Bárbara de Regil recuerda situación difícil que atravesó a los 12 años

En otra serie de videos cortos, otra usuaria de Instagram le preguntó a Bárbara de Regil si le guardaba rencor a alguna persona, por lo que la actriz recordó una situación que vivió a los 12 años , cuando vivía con su padre en Acapulco, Guerrero, pero con muchas libertades que considera le afectaron.

No obstante, la mexicana reconoció que le es muy fácil perdonar y superar circunstancias difíciles, pero hay una persona que la lastimó y que aún le duele recordar.

“Normalmente yo perdono todo y nunca le guardo rencor a nadie. De verdad tengo una facilidad para perdonar y olvidar impresionante. Pero hay en especial una persona que me lastimó mucho cuando yo tenía 12 años y tan solo pensar en ese momento me parte en dos, me llena de coraje y de ira”. Bárbara de Regil

Por lo anterior, Bárbara de Regil admitió que debe trabajar en eso para sanar aquella herida, y aseguró que a esa persona no le desea el mal, pero manifestó sus ganas de querer “liberarse” de esos recuerdos.