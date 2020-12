Bárbara de Regil pidió a sus seguidores ayuda porque su papá necesita donadores de sangre.

Bárbara de Regil alarmó a sus seguidores al revelar que no había pasado una gran Navidad, ya que su papá Guillermo Alejandro de Regil Camel se encuentra nuevamente en el hospital y necesita con urgencia de donadores de sangre.

A través de su cuenta de Instagram y totalmente devastada, Bárbara de Regil reveló que le habían hablado para contarle que su papá se encuentra internado en Acapulco y sigue perdiendo mucha sangre.

En su video, Bárbara de Regil señala que no había querido decir nada sobre la salud de su papá por que no quería exponer sus problemas, pero en el hospital necesitan sangre para poder tratarlo.

Bárbara de Regil está angustiada por la salud de su papá

Visiblemente afectada, Bárbara de Regil reveló que desde el 24 de diciembre le informaron que su papá se encontraba hospitalizado.

“El 24 de diciembre me desperté con mensajes de que mi papá estaba en el hospital desangrándose, otra vez muy mal" Bárbara de Regil

En su video la famosa destacó que fueron momentos muy complicados ya que por el Covid-19 no había camas disponibles.

"A las 7 de la mañana, llamadas al hospital, no había camas, un relajo; obviamente por el Covid-19 y todo. Total que el 24 la pasé muy mal en la mañana, toda la mañana estuve muy angustiada" Bárbara de Regil

Bárbara de Regil puntualizó que aunque se encontraba muy angustiada, su papá siempre ha mantenido una gran actitud por lo que decidió dar su clase.

"Lloré muchísimo. Estuve muy triste, angustiada. De hecho, di la clase, no sé si se dieron cuenta las personas que tomar la clase ese día que al final di un speech de la actitud" Bárbara de Regil

¿Por qué Bárbara de Regil no había hablado de la salud de su padre?

En su video de Instagram, Bárbara de Regil puntualizó que no quería transmitir su preocupación por lo que decidió esperar a que estuviera más tranquila.

"No les había contado porque no quería preocuparlas o usar mis redes para transmitir mis angustias, lo único que hice fue decirles que pase lo que pase si alguien tiene a alguien enfermo. No sé si se acuerden del mensaje que subí, que si estás pasando la Navidad con alguien que está enfermo en el hospital o alguien en el cielo, tranquila todo pasa, etc, también estaba hablando de mí" Bárbara de Regil

La actriz no reveló que enfermedad tiene su papá, pero les pidió ayuda a sus seguidores ya que necesita donadores de sangre.

“Yo creo mucho que hay seres humanos que son ángeles y que ayudan, así que, si tú eres un ángel y estás por ahí escuchándome, pues ir a donar sangre a mi padre, te lo voy a agradecer mucho” Bárbara de Regil

Antes de finalizar su video y mostrarse con su papá, Bárbara de Regil compartió los datos para todas las personas que quieran donar.