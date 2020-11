¿Los ama? Bárbara de Regil habla de los memes que se han creado sobre ella

La actriz reveló que ya esta acostumbrada a que en internet se generen diferentes memes.

Bárbara de Regil ha sido la protagonista de un sinfín de polémicas debido a los diferentes comentarios que ha realizado a través de las redes sociales.

Situación que ha generado que se desarrollen diferentes memes que utilizan su imagen. A pesar de que se crean de manera de burla por sus comentarios la actriz reveló que no los odia e incluso tiene sus favoritos.

En entrevista con el youtuber Luisito Comunica para su programa de YouTube ‘En cortinas’, la famosa habló sobre todos los memes que se han creado de ella y señaló que hay algunos muy originales que le provocan mucha gracia.

“Mi favorito es el de cómo duerme Bárbara de Regil que es en plancha y me raya” Bárbara de Regil

Como duerme Barbara de Regil // Como dormimos mi perro y yo pic.twitter.com/DruxZxax00 — Blanca Yareli (@Yareli_Blanca48) — Blanca Yareli (@Yareli_Blanca48) April 9, 2020

Pero no fue el único que destacó Bárbara de Regil ya que hay uno que utiliza su familia.

“La señora comiéndose las quesadillas fritas y así toda batida de crema y cuidándose de que no la vea Bárbara de Regil. Me raya porque mi familia es así, mood de hoy” Bárbara de Regil

La actriz detalló que también ha visto varios stickers como los de “sonríe” que le gustan. Sin embargo hay uno en particular que le causo gran enojo porque detalló que la realidad no es de esa manera.

Se trata de aquellos en la que la representan como una mujer muy musculosa.

“Hay un meme que no me gustó. Me pusieron a mi super mamey, ósea super mamey y a mi esposo lo pusieron como super chiquito y pusieron: ‘Bárbara y su esposo’ y ese sí me dieron ganas de contestar, decir, ósea peso 56 kilos y mi esposo 83, ósea, ¿en qué planeta me ven así Bárbara super mamey? No estoy así, esos que me ponen, así como Max Steel heavy digo, ay no se pasen… Estoy chiquita” Bárbara de Regil

O sea sí, ya sabemos que Bárbara de Regil tiene cuerpo de Max steel, pero es por eso que nunca va a vestir una blusa normal?

Ya es como los mamados del gimnasio que andan con sus camisetas viejas. pic.twitter.com/e9hzXLo0Xi — Pamela Cano (@pamela_cano_) — Pamela Cano (@pamela_cano_) December 28, 2019

Bárbara de Regil también confesó que otros que no le han gustado son los que tienen que ver con el video en el que está probando filtros y dice: “ay no, qué prieta”.

La protagonista de ‘Rosario Tijeras’ destacó que no le gusta porque su intención nunca fue faltar el respeto a alguien, pero su comentario fue sacado de contexto.

"Ese no iba por ahí, es el de ‘prieta’, está muy chistoso la verdad, porque me sacan en la caja de los pancakes, del maple, de la señora de piel oscura y me ponen como yo…Ese digo, ese no va porque no soy racista y yo me dije así por un filtro, no le falté al respeto a nadie y esa vez me hicieron esos memes y sí me dolió porque no es real, no es cierto” Bárbara de Regil

En ese sentido Bárbara de Regil señaló que si le dolió los comentarios que sacaron al respecto porque detalló que no es una persona racista. Pero cuando entendió que en realidad ella no había ofendido pudo soltar y ya no le molesta.