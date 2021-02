La actriz Bárbara de Regil confesó que vivió un calvario al saber que su cirujano plástico le puso implantes de senos usados

Bárbara de Regil sorprendió a sus seguidores al revelar que hace varios años había sido víctima de las malas prácticas de un cirujano y terminó con varias cicatrices en su busto.

A través de sus Instagram Stories, la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ confesó que un médico le puso implantes usados, los cuales pusieron en riesgo su vida.

Bárbara de Regil decidió operarse porque no sentía amor propio

En un video Bárbara de Regil confesó que no siempre le ha gustado su cuerpo por lo que en la adolescencia decidió someterse a una cirugía para tener más busto.

“Cuando yo estaba en la adolescencia me decían ‘La plana’ porque no tenía bubi, me traumaba, me lastimaba y me daba muchísima inseguridad... cuando crecí, a la primera oportunidad que tuve, porque nadie me enseñó a amarme como soy, me metí a un quirófano a operarme las bubis... todo salió mal con mi operación” Bárbara de Regil

De acuerdo con la actriz los resultados no fueron los esperados pues cuando se encontraba trabajando en su primer protagónico notó problemas en su salud.

Al acudir con otro doctor, Bárbara de Regil pudo constatar que le habían hecho una mala praxis ya que habían utilizado implantes usados, los cuales le provocaron severas consecuencias en su cuerpo.

“El doctor me dijo ‘te tenemos que operar mañana, ya’... cuando me operan, me estoy recuperando y me dice ‘no vas a creer lo que encontré... tus implantes son usados’” Bárbara de Regil

La famosa destacó que tuvo que someterse ha varios tratamientos ya que el gel se había pegado a su piel, infectando toda la zona.

“Tuve cuatro cirugías más, esto porque estuvo tanto tiempo el gel pegado a mi piel que se me infectó todo por fuera. Tuve muchas infecciones, las cirugías eran para reconstruir, cicatrizar, mil cosas que a mí me daba mucho nervio cada que entraba (al quirófano)” Bárbara de Regil

Bárbara de Regil puntualizó que aún tiene la cicatrices que le dejo esa mala cirugía.

“Tengo lleno de cicatrices las bubis, pero lo que me importa es que estoy sana, viva y bien” Bárbara de Regil

Bárbara de Regil no quiere saber nada de las cirugías estéticas

Debido a la mala experiencia que le dejó el haber tenido implantes usados, Bárbara de Regil destacó que prefiere llevar una vida saludable antes de volverse a someter a una operación.

“Yo paso las cirugías, me da un montón de miedo, como se lo podrán imaginar. De cirugías quedé out, ni una, no quiero, me da mucho miedo meterme a una cirugía. Pero tengo familiares y amigas que se las han hecho con gente experta y todo sale bien” Bárbara de Regil

La famosa finalizó su video resaltando la importancia del amor propio para evitar caer en manos de malos cirujanos.