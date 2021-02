A través de Instagram, Bárbara de Regil respondió a quienes aseguran que sólo comparte mensajes de un positivismo falso.

Bárbara de Regil se ha mantenido muy activa en sus redes sociales, en donde comparte diferentes mensajes e invita a las personas a tener una actitud más positiva sobre las adversidades de la vida.

Sin embargo, Bárbara de Regil ha recibido un sinfín de críticas donde usuarios la acusan por mantener un “falso positivismo”, compartiendo mensajes que ella no aplica en su vida, como su video de sonríe que se viralizó.

Bárbara de Regil asegura que también tiene días malos

En su cuenta de Instagram, Bárbara de Regil respondió a quienes la critican por compartir la importancia de sonreír y ser positiva ante cualquier circunstancia.

“Algunas personas me atacan por ser positiva, por decir Sonríe etc. Decirte sonríe, es una manera de recordarte que estás viva. Y que la felicidad que vivas depende de ti” Bárbara de Regil

Bárbara de Regil, protagonista de ‘Rosario Tijeras’, puntualizó que no es que viva en una burbuja, ya que ella también tiene días malos .

“Quiero contarles que no es que viva en una burbuja pensando q la vida es color rosa. No, yo también tengo días malos, días en los que no sé quién soy, qué hacer. Días en donde quiero llorar todo el día” Bárbara de Regil

Bárbara de Regil aclaró que el positivismo no quiere decir que no pase nada malo, sino que a las malas situaciones se le ve el lado bueno para poder cambiar la energía y buscar una solución.

“Aprendo cada día a valorar lo que si tengo y no enfocarme en lo que no tengo o no me sale. Ser positiva no es fingir que todo está bien, ser positiva es ver el bien en todo. La gente positiva cambia el mundo y energía” Bárbara de Regil

La actriz acompañó su respuesta por el “falso positivismo” con una imagen en la que aparece en el mar y muestra su abdomen marcado y ella se muestra muy feliz.

La publicación de Bárbara de Regil se convirtió en viral superando los 275 mil ‘Me gusta’.