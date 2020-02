La actriz se suma a ‘Un día sin mujeres’ porque desde los 12 años ha sido víctima de acoso

A menos de dos semanas de que se realice ‘Un día sin mujeres’, Bárbara de Regil confesó que en diversas ocasiones ha sufrido acoso por parte de productores. La actriz reveló que perdió varios papeles actorales por poner un alto a insinuaciones de los hombres.

Durante la alfombra roja de la película ‘ La Rebelión de los Godínez ’, la actriz fue cuestionada sobre la situación de feminicidios en el país que ha llevado a la protesta del próximo 9 de marzo. Bárbara señaló que desde que era pequeña sufrió de acoso.

“Claro que he sufrido de acosos, por supuesto, desde los 12 años” Bárbara de Regil

Bárbara además reveló que es muy triste que una persona tenga que vivir alguna situación incómoda para que aprenda a defenderse.

“Desde que me sucedió algo, siempre he sido ... pero qué triste que te tenga que suceder algo para que te vuelvas así, pero yo siempre he sido muy directa de que no me gusta” Bárbara de Regil

La actriz reveló que también sufrió de acoso en el ámbito labora, incluso perdió trabajos por no dejarse de las acciones de ciertos productores y directores.

“En una ocasión un productor me tocó una pierna, le agarré la mano, se la quité y le dije ‘¿todo bien?’ Y se sintió ofendido, pero no me importo” Bárbara de Regil

Pese a los diferentes movimientos como el #MeToo en el que se invita a las mujeres a denunciar a sus acosadores, Bárbara de Regil puntualizó que no revelará los nombres ya que considera que la vida misma se encarga de cobrar este tipo de acciones.

“Claro que tengo los nombres de quién son, pero no voy hacer eso. Pero sí que era impresionante, me quedé en el proyecto si de repente me intentan besar ‘oye que te pasa’ y ya no me quedé, entonces a mi si me encabronó... por eso soy super pro mujer” Bárbara de Regil

Bárbara de Regil aconsejó a las mujeres para que se den su lugar y si no quieren ser tocadas decirlo. “Siempre lo digo en mis clases sino te gusta como te tocan di que no te gusta y que te sientes incómoda. Yo lo he hecho”, puntualizó.

La educación es la clave para eliminar la violencia contra las mujeres

Bárbara de Regil reveló que para ella la clave para eliminar la violencia contra las mujeres radica en la educación que reciben los niños desde casa. La actriz reveló que con su hija ha tratado de inculcarle principios y valores para que sea un mejor ser humano que se preocupe siempre en ayudar.

De acuerdo con la intérprete los padres que tengan hijos varones deben educarlos para que no vean como un logro el hecho de ofender o maltratar a una mujer.

“Si tenemos hijos en casa educarlos: no se insulta a una mujer, no es un triunfo que te la `eches', es un ¡oye cuida!" Bárbara de Regil

Bárbara de Regil se suma a ‘Un día sin mujeres’

En cuanto a ‘Un día sin mujeres’, Bárbara de Regil se pronunció a favor y detalló que es una protesta que demuestra la desesperación que sienten las mujeres ante la falta de acción de las autoridades.