J Balvin lanza tema junto a Carla Morrison

Tras haber colaborado con Beyoncé, Cardi B y Liam Payne, J Balvin continúa creyendo en el poder de la música cantada en español. Así que esta vez sorprendió al realizar una colaboración con Carla Morrison con el tema ‘Vibras’.

"No saben lo feliz que me siento el día de hoy... desperté directo a comprarme y ponerle play a VIBRAS de J Balvin, el nuevo disco de José y al escuchar mi voz en el primer track se me humedecieron los ojitos.. Dios me dio esta voz que gracias a solamente el, puede juntarse con cualquier género de música y esta voz me ha llevado a grandes artistas y creadores que admiro, que quiero y que me ayudan a crecer interiormente", escribió Carla Morrison en Instagram.

"Soy consiente del gran regalo que Dios me ha dado y como me bendice día con día y esto solo me hace sentir más y más agradecimiento, mi colaboración número 21 y de las más emocionantes que he vivido. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS", finalizó la cantante evidentemente emocionada.

Aquí te dejamos un pedacito del tema: