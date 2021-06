Bailando por un sueño: Sergio Goyri estalla tras crítica de Lola Cortés

La noche de ayer se llevó a cabo la semifinal del reality show Bailando por un Sueño donde los participantes, al ritmo de pop y bachata, lucharon por asegurar un lugar en la final.

La invitada especial fue Lola Cortés, quien fungió como jueza implacable.

La noche se sintió tensa cuando Nora Salinas y Rafael Arroyo aparecieron en la pista; lamentablemente, la actriz cayó dos veces, convirtiéndose así en los peores calificados de la noche.

Pero aquellas fallas quedaron olvidadas cuando Sergio Goyri apareció al lado de Melissa, juntos bailaron “Torero” de Chayanne, pero su desempeño fue reprobado principalmente por Lolita.

Cortés empezó criticando el vestuario del villano de telenovelas para después regañarlo por los gestos que él hacia cuando ella le daba sus comentarios.

“Yo creo que usted vino a pasársela bien, pero esa no es finalidad… Señor, de comprometerse al mil se puede cumplir un sueño y esta noche no se logró”, dijo.

Goyri se tomó a mal el comentario y en seguida respondió: “el sueño está cumplido”, y furioso agregó, “Jamás he trabajado con usted… Esa es la gran diferencia de ser un villano que la gente adora a ser la villana que viene a reventarle las pelotas a todo mundo, está bien su personaje, está excelente su personaje, a mí no me las va a reventar. Yo vengo aquí a divertirme, a pasármela bien y desde el primer programa la niña tenía resuelto su sueño, yo no quería decir nada pero ya que me reventó las pelotas, de una vez se lo digo…"

"A mi no me contratan para reventar a todos los bailarines como los ha reventado a todos… Usted debería tener un poquito de… Porque tanta amargura debe ser muy feo, ¿dónde la pone? Tendrá uno de esos refrigeradores industriales, yo me la paso bien".

¿Qué respondió Loca? Acá el video completo.