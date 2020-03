¿Bad Bunny es bisexual? El reguetonero responde

¿Es gay? ¿Bisexual? Por primera vez, Bad Bunny habla de su sexualidad.

Acostumbrado a levantar la voz en apoyo a la comunidad LGBTI, ya sea mediante sus videos musicales o discursos, Bad Bunny recientemente abordó el supuesto que asegura que al cantante de música urbana no solo se gustan las mujeres, los hombres también.

En declaraciones para el tabloide Los Ángeles Times, el intérprete de “Callaíta”, por primera vez habla de su orientación sexual. ¿Es gay? ¿Es bisexual?

“Al igual que muchas personas de su generación, él considera que la sexualidad es fluida”, cita el medio tomando como referencia las palabras derramadas del puertorriqueño durante la entrevista en donde deja entrever que sí se daría una oportunidad con un hombre.

“Al final del día no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres” Bad Bunny. Cantante de música urbana

Así es, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es consciente que el amor se presenta en distintas formas sin importar el género, cita E! News.

Bad Bunny lanza YHLQMDLG, su nuevo disco

Por otra parte, el reguetonero está estrenando disco. La placa discográfica llega con el nombre “YHLQMDLG”. Este incluye 20 canciones.

Su lanzamiento inevitablemente causó polémica y es que en una de las pistas el puertorriqueño dice que la fama lo tiene enfermo y que ni siquiera puede dormir por lo que rápidamente se rumoró que estaba pensando en retirarse de la escena musical, supuesto que hasta el momento no ha confirmado y tampoco desmentido.