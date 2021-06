VIDEO: Babo presume su hamaca contra el Covid-19

Babo, vocalista de Cartel de Santa, hace unas horas apareció en redes sociales acostado y cubierto por una malla presumiendo su “hamaca contra el coronavirus”.

“Mira estoy aquí bien plaza, en la hamaca aquí cubre coronavirus que me hicieron allá en penal de Cancún, mira, te pones bien plaza y ya no entra el coronavirus”. Babo. vocalista de Cartel de Santa

Cabe señalar que es uno de los artistas que disfrutan de interactuar con sus seguidores, pero en esta ocasión su publico no dudó en criticarlo, al parecer no se encontraba en óptimas condiciones, y más allá de cuidarse del Covid-19, le aconsejaron no consumir estupefacientes.

“Ya dejen las drogas chicas”, “¿Te dio gripe colombiana?, “Pinch* nariz toda roja”, “Malditas drogas!” Digan no a las drogas para que no se vean así de ridículos cuando estén rucos” y “Andabas pedo o que babas”, son algunos de los mensajes que se leen junto al clip de Babo.

Cabe recordar que Babo hará una transmisión en vivo este viernes 8 de mayo a la media noche. El comentado live fue anunciado por el MC en su cuenta Instagram, advirtieron que este contenido será solo para mayores de edad.

La transmisión de Babo en vivo también constará de un reto para sus fans, el #DesmadreChallenge. Este consiste en que aquellos que estén disfrutando del live del MC de Cartel de Santa se tomen un video y etiqueten a Babo para demostrar quién fue el que echó más desmadre durante el evento virtual y el los comparta en redes sociales.