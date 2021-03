El cantante de Cártel de Santa, Babo, detalló en Instagram cómo le robaron su camioneta y su perro.

El pasado 7 de marzo Eduardo Dávalos, mejor conocido como Babo, fue víctima de la delincuencia luego de que le robaron su camioneta y su perro pitbull. Sin embargo, horas más tarde las autoridades capturaron al responsable.

Tras la ola de especulaciones por lo sucedido, el líder de Cártel de Santa narró cómo fue que la persona pudo robarle sus objetos y destacó que al asaltante sólo le duro cuatro horas el gusto.

Babo, de Cártel de Santa: "Le duró 4 horas el gusto al pelado"

A través de un video en sus Instagram Stories, Babo, de Cártel de Santa, destacó que en internet circulan varios memes sobre el robo que sufrió sin embargo ninguno de ellos es cierto.

"Un saludo a toda la raza. Ahí anduve viendo sus memes: que me encañonaron, que me bajaron de la troca, que me dieron unos zapes, que no sé qué pedo. Pinche gente panochona" Babo, de Cártel de Santa

El cantante explicó que un "jaulero" se metió al domicilio de donde sustrajo las llaves de la camioneta y posteriormente se llevó a su perro pitbull.

“Un jaulero se metió a un domicilio de donde sustrajo las llaves de la camioneta de una bolsa que ahí dejé. Se salió con las llaves, el perro se salió detrás de él, agarró al perro, lo echó a la camioneta y se llevó mi camioneta. Pero no me di cuenta varias horas después de que lo hizo” Babo de Cártel de Santa

De acuerdo con Babo, de Cártel de Santa, afortunadamente las autoridades pudieron detener al delincuente cuatro horas después.

“Le duró 4 horas el gusto al pelado… Muchas gracias al capitán Zavala, a toda la gente del C5 que recuperaron mi troca favorita y mi perro favorito" Babo de Cártel de Santa

El responsable del robo fue detenido por la Policía Municipal de Guadalupe, Nuevo León cuando conducía la camioneta hurtada con el perro pitbull a bordo.

Para terminar con el tema Babo, de Cártel de Santa, mostró a su perro que se encontraba descansando y señala: "Ahí viene el roba perros".