Ayana Rivera, hija del famoso cantante mexicano Lupillo Rivera, atrajo los reflectores en las redes sociales con una candente publicación. La sensual joven dejó sin aliento a sus miles de seguidores y estos respondieron de la mejor manera.

En solo unas horas la publicación en Instagram alcanzó más de mil reacciones con cientos de comentarios por parte de sus seguidores. En la imagen aparece Ayana Rivera dentro de una bañera totalmente desnuda, lo cual enloqueció a todos sus fanáticos.

Sus más de 50 mil seguidores quedaron encantados

En la foto también se aprecia un sugerente tatuaje en la espalda baja de la hija de Lupillo Rivera que desató la locura en Instagram. Sus más de 50 mil seguidores no dudaron en llenarla de piropos y demás comentarios.

La imagen también estuvo acompañada de un largo mensaje de Ayana Rivera para despedir el 2019 después de algunos problemas personales. Meses atrás, la hija de Lupillo realizó una limpieza en su cuenta de Instagram para olvidar todo lo malo de su pasado.

“Todavía sigo aprendiendo y creciendo. Estoy tratando de ser una mejor persona cada día que me he enamorado de este creciente abismo por mí misma. Ahora no puedo parar. Estoy Intentando ser mejor mujer. Gracias a Dios por darme otro año de vida”.